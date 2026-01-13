Balacera en Culiacán tras persecución militar deja un fallecido

Una confrontación armada entre presuntos integrantes de un grupo delictivo y elementos del Ejército Mexicano, con apoyo de la Guardia Nacional, dejó como saldo preliminar un civil muerto y una mujer herida por bala perdida, en hechos ocurridos en la colonia Tierra Blanca, en la capital de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron sobre la avenida Álvaro Obregón, donde elementos militares detectaron que los ocupantes de un vehículo blanco portaban armas de fuego. Al notar la presencia de las fuerzas federales, los sospechosos abrieron fuego, lo que dio inicio a una persecución con intercambio de disparos.

Durante la huida, los agresores arrojaron púas de acero sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó que una unidad militar resultara con daños en las dos llantas delanteras. Ante esta situación, personal de la Guardia Nacional se sumó al operativo de búsqueda de los responsables, quienes presuntamente lograron escapar en otro vehículo.

Sobre la misma avenida quedó abandonada una unidad de color blanco con múltiples impactos de bala. En su interior fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, por lo que se solicitó la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las diligencias correspondientes.

En tanto, una mujer que transitaba por la zona en ese momento resultó herida de manera circunstancial al ser alcanzada por una bala perdida. La víctima fue auxiliada y trasladada a un hospital, donde recibe atención médica, aunque hasta el momento se desconoce su identidad y su estado de salud.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de la agresión.

