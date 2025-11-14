Miguel Herrera protagoniza fuerte roce con prensa de Costa Rica (VIDEO)

Tras la derrota de la Selección Nacional ante Haití, el entrenador Miguel Herrera protagonizó un momento tenso con Anthony Porras, reportero de Deportivas Columbia. El intercambio ocurrió luego del partido disputado en Curazao, donde el equipo mexicano cayó 1-0 frente a Haití.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el “Piojo” atendió a los medios con una postura presuntamente a la defensiva. Fue entonces cuando cuestionó a Porras por las preguntas que el periodista había realizado tanto esa noche como en apariciones previas.

Porras planteó sus inquietudes con base en el rendimiento del equipo:

“Esto gira alrededor de resultados, sólo hemos ganado uno. Cuarenta por ciento de rendimiento, en su gestión como entrenador, los números reprueban. ¿Qué responsabilidad asume? ¿Usted cree que deba dirigir el martes, con un rendimiento tan malo?“ fueron los cuestionamientos del comunicador.

La reacción de Miguel Herrera

El técnico no tardó en responder y retomó lo que, según él, ya había aclarado en una ocasión anterior:

“Ya me lo preguntaste la vez pasada, y te contesté lo mismo que te voy a decir. Allá está el presidente (Osael Maroto), pregúntale. Te voy a contestar: Asumo mi responsabilidad, hoy no se dio el resultado, ya te lo dije la vez pasada. Ve y pregúntaselo”.

Más adelante, ante una pregunta de everardoherrera.com, Herrera volvió a referirse a la actitud del periodista:

“Hay que ganar, eso sí, ya no depende de nosotros, la eliminatoria, el repechaje está ahí. Hoy, se pierde un partido, soy muy autocrítico y soy el primero en decir si no está funcionando".

“No concretamos las oportunidades, así es el fútbol. En ningún momento le he echado la culpa a nadie, desde la vez pasada se lo dije al señor (Porras). ¿No te lo dije la vez pasada?”.

A lo que Porras contestó: “Sí, pero decirlo no es nada”. Herrera insistió: “Bueno, pero entonces ¿qué hago? Pero no me toca a mí“.

El intercambio subió de tono y, aunque no se escuchó claramente la respuesta final del periodista, el “Piojo” remató con un: “ahí está la puerta”.

¡EL 'PIOJO' VIVE MOMENTOS DE TENSIÓN!����



Miguel Herrera explota ante los cuestionamientos sobre su futuro con Costa Rica y la falta de juego de su equipo tras la derrota ante Haití ����



��️ CORTESÍA diegoobando95 / kevinjimenezcrc pic.twitter.com/0dwnKswvIC— Claro Sports (@ClaroSports) November 14, 2025

Al finalizar la conferencia, Herrera intentó increpar al comunicador Diego Obando, por lo que Adriana Durán, responsable de prensa de la Selección, intervino para separarlos. Más tarde, cuando el entrenador se disponía a abordar el autobús del equipo, conversó con otros reporteros y disminuyó la intensidad del incidente, lo que ayudó a relajar el ambiente tras el altercado.

BB