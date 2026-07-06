La automotriz japonesa Toyota anunció que trasladará gradualmente la producción de su camioneta mediana Toyota Tacoma desde su planta de Baja California, México, hacia su complejo de San Antonio, Estados Unidos, como parte de una estrategia de expansión que contempla una inversión de tres mil 600 millones de dólares .

El cambio se realizará de forma paulatina durante los próximos cuatro años y estará acompañado por la construcción de una segunda línea de ensamblaje en territorio estadounidense.

Toyota ampliará su planta en Texas

A través de un comunicado, Toyota Motor North America informó que la inversión busca fortalecer su sistema de producción y aumentar la competitividad de sus operaciones en Norteamérica.

La nueva línea de producción comenzará operaciones en 2030 y permitirá incrementar la capacidad anual de la planta en aproximadamente 150 mil vehículos.

Además, la empresa prevé la creación de más de dos mil nuevos empleos como parte de la expansión de sus instalaciones en Texas.

La compañía señaló que esta decisión forma parte de su estrategia para fortalecer su presencia en las comunidades donde opera y responder a las necesidades del mercado mediante un modelo de producción con enfoque local.

Texas leads the nation because we believe in free enterprise, low taxes, and fewer government barriers to job creators. Congratulations to Toyota on their $3.6 billion new investment in San Antonio.



It is another powerful vote of confidence in our state’s workers and pro-growth…— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) July 6, 2026

El anuncio ocurre en medio de la revisión del T-MEC

La decisión de Toyota se da pocos días después de que Estados Unidos iniciara una nueva etapa en la aplicación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) , luego de anunciar que el acuerdo no será prorrogado por un nuevo periodo de 16 años.

En su lugar, el tratado continuará vigente, pero estará sujeto a revisiones anuales durante los próximos 10 años, en las que los tres países evaluarán posibles ajustes al acuerdo comercial.

Ebrard asegura que el tratado sigue vigente

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el T-MEC continúa operando bajo las mismas reglas y que, por ahora, no existen cambios en el comercio entre México y Estados Unidos.

El funcionario también expresó que el Gobierno mexicano espera que la primera revisión formal del acuerdo, prevista para el 20 de julio, no implique modificaciones sustanciales.

Según explicó, la prioridad de México es mantener las condiciones que le permitan conservar una posición competitiva frente a otros países que comercian con Estados Unidos.

Sheinbaum afirma que sigue habiendo certidumbre para invertir

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el proceso de revisión del T-MEC no elimina la confianza para invertir en el país.

La mandataria señaló que las revisiones periódicas del acuerdo comercial ofrecen certidumbre para las empresas que mantienen operaciones en México, por lo que consideró que el país sigue siendo un destino atractivo para la inversión y la manufactura.

Aunque Toyota trasladará la producción de la Tacoma desde Baja California hacia Texas en los próximos años, la empresa no informó si este movimiento implicará cambios adicionales en el resto de sus operaciones de manufactura dentro de México.

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