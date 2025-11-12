Megamarcha del Poder Judicial en CDMX: ruta y horario

Trabajadores del Poder Judicial volverán a manifestarse contra la reforma judicial y los daños que esta les causó en sus derechos laborales.

El Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial ha convocado a una marcha en la Ciudad de México, que contará con la participación de empleados y jubilados del Poder Judicial de la Federación, así como de otros sindicatos y asociaciones civiles.

Está previsto que la movilización comience a las 9:00 horas en el edificio del Órgano de Administración Judicial, ubicado en avenida Revolución número 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Desde este punto, el contingente avanzará por dicha avenida hacia Insurgentes Sur, donde se encuentra el edificio del extinto Consejo de la Judicatura Federal, en el número 2417 de la misma arteria, punto final de la manifestación.

Rutas alternas como Patriotismo, Periférico Sur, avenida Universidad y Calzada de Tlalpan pueden ser tomadas por los automovilistas para evitar los inconvenientes que se esperan en la zona.

Los trabajadores cesados y otros inconformes exigen, entre otros puntos:

Las indemnizaciones estipuladas en el Artículo Décimo Transitorio, con salario integrado.

El pago de pensiones complementarias para los jubilados.

Respeto a los derechos laborales del personal en activo del Poder Judicial Federal.

Al respecto, el Órgano de Administración Judicial ha informado que el pago de liquidaciones a los juzgadores cesados se realizará a partir del 10 de diciembre de 2025.

La protesta también tiene una postura política, como lo expresa su lema: “Por la defensa de la República y el regreso al Estado de Derecho”, pues para muchos, la reforma ha comprometido la independencia de este poder republicano.