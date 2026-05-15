Temporada de lluvias: ¿Cómo evitar riesgos durante una inundación?

La temporada de lluvias ya comenzó en México y, con ella, aumentan los riesgos por inundaciones, encharcamientos severos y corrientes de agua peligrosas en distintas ciudades del país .

Las fuertes precipitaciones registradas recientemente, especialmente en la Zona Metropolitana del Valle de México, han dejado calles bajo el agua, afectaciones en viviendas y problemas de movilidad.

Ante este panorama, autoridades de Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres emitieron diversas recomendaciones para reducir riesgos y actuar correctamente antes, durante y después de una inundación.

Cómo prepararte antes de que llegue la lluvia

Una de las medidas más importantes es prevenir daños dentro del hogar. Las autoridades recomiendan limpiar constantemente azoteas, coladeras, desagües y canales para evitar que la basura obstruya el paso del agua.

También es fundamental proteger documentos importantes, aparatos electrónicos y objetos de valor colocándolos dentro de bolsas selladas o en lugares elevados donde no puedan mojarse.

Otra recomendación clave es preparar una mochila de emergencia con agua potable, alimentos básicos, medicamentos, linterna, radio portátil y documentos personales, para poder actuar rápidamente en caso de evacuación.

Además, se aconseja identificar rutas de salida, zonas seguras y refugios temporales cercanos, especialmente en colonias donde suelen registrarse inundaciones frecuentes.

¿Qué hacer mientras ocurre una inundación?

Durante una contingencia, lo más importante es proteger la integridad física. Protección Civil recomienda mantenerse alejado de postes y cables eléctricos para evitar descargas peligrosas.

También se pide no intentar cruzar calles inundadas ni corrientes de agua, ya sea caminando o en automóvil, ya que la fuerza del agua puede arrastrar personas y vehículos en pocos segundos.

En caso de que el nivel del agua aumente rápidamente, lo mejor es trasladarse a zonas altas y mantenerse atento únicamente a la información difundida por canales oficiales.

Precauciones después de la emergencia

Cuando el agua comienza a bajar, todavía existen riesgos importantes. Las autoridades recomiendan evitar contacto con agua estancada debido a posibles contaminantes y enfermedades.

Asimismo, es importante desechar alimentos que hayan tenido contacto con el agua y revisar cuidadosamente instalaciones eléctricas antes de volver a conectar la energía.

Finalmente, se aconseja inspeccionar paredes, techos y estructuras de la vivienda para detectar daños que puedan representar un peligro para las familias.

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