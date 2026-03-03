La temporada de huracanes en México aún está lejos de comenzar; sin embargo, para muchas personas es de gran interés conocer con anticipación cuándo inicia, a fin de tomar medidas preventivas frente a los fenómenos que cada año impactan al país. Entre las dudas más frecuentes destaca cuál es el mes con mayor número de ciclones, información útil para anticiparse y reducir riesgos, ya sea en las calles o viviendas.

El "Atlas climatológico de ciclones tropicales en México" del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) indica que el territorio nacional se ve históricamente afectado por ciclones tropicales desde el inicio de la temporada, aunque los meses de julio, agosto y septiembre son los que presentan el mayor número de estos.

Durante estos tres meses, septiembre sobresale como el de mayor presencia de ciclones que impactan directamente las costas. En octubre, la actividad comienza a disminuir, y para noviembre, aunque los fenómenos de este tipo son menos frecuentes, aún existe la posibilidad de que se formen y causen lluvias.

Atlas climatológico de ciclones tropicales en México / Cenapred

La trayectoria de los huracanes según el mes

El documento del Cenapred señala que las trayectorias que menos siguen el patrón histórico se dan al inicio y al final de la temporada; de junio a octubre, es más probable que un ciclón gire hacia tierra y afecte territorio mexicano, aunque el mes con menos posibilidad es julio.

La tendencia es que, durante junio, los ciclones que recurvan hacia tierra afectan más las costas centrales. En julio, la trayectoria es hacia el noroeste, con la posibilidad de que se adentren a tierra en esa zona. En agosto, las trayectorias van más hacia el norte, y afectan más los estados de Sonora, Baja California Norte, Baja California Sur y el norte de Sinaloa. Cabe destacar que es más alta la posibilidad de que se genere un fenómeno de este tipo en el Pacífico.

Según el "Atlas climatológico de ciclones tropicales en México", las zonas de tierra con más de 10 ciclones tropicales en 52 años son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California Sur, en el litoral del Pacífico; mientras que en el Atlántico la entidad con esta característica es Quintana Roo.

Atlas climatológico de ciclones tropicales en México / Cenapred

¿Qué dice el pronóstico para la temporada de huracanes 2026?

Todavía no se ha dado a conocer la predicción del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, para la temporada de huracanes 2026. Como referencia, el año pasado se estimó la formación de entre 16 y 20 ciclones en el Pacífico; de ellos, entre 8 y 9 podrían haber sido tormentas tropicales, de 4 a 5 huracanes de categoría 1 y 2, y de 4 a 6 huracanes de categoría 3, 4 y 5.

Más allá de las cifras, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de estos sistemas con el objetivo de emitir alertas oportunas para la población.

En el caso del Atlántico, tampoco se ha revelado la proyección. En 2025, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos señaló que habría un total de entre seis y 10 huracanes, de los cuales de tres a cinco serían mayores, además de 13 a 17 tormentas con nombre, es decir, con vientos sostenidos mayores a los 62 kilómetros por hora.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¿Cuándo empiezan las lluvias 2026 en México?

OF