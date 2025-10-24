Volcadura de tráiler provoca cierre a la circulación en carretera a Colima

La madrugada de este viernes 24 de octubre se registró un accidente sobre la autopista Colima-Manzanillo a la altura del kilómetro 22 en sentido Tecomán a Colima. Un camión de carga tipo tórton chocó contra el muro de contención e invadió dos carriles tras quedar volcado sobre la vía. La ubicación del accidente es sobre el tramo conocido como La Salada.

Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del gobierno del Estado de Colima se presentaron en el lugar para atender la situación. El resultado del accidente es una persona lesionada que recibió primeras atenciones de Protección Civil Municipal de Manzanillo.

No obstante, por el accidente se reporta obstrucción total de ambos carriles en sentido Tecomán-Colima, por lo que se recomienda a las personas que circulan por esta vía extremar las precauciones, atender las indicaciones del personal que labora en la zona y, de ser posible, tomar vías alternas.

En este momento, personal de Guardia Nacional en su División Caminos y Protección Civil Municipal de Manzanillo trabajan en la remoción en búsqueda de rehabilitar la vialidad. Por lo pronto, la circulación permanecerá restringida mientras se llevan a cabo las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada y la limpieza de la vialidad.

Hasta este instante no se han habilitado carriles de circulación para desahogar el tráfico acumulado.

