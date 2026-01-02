La mañana de hoy viernes 2 de enero se registró un temblor que activó los protocolos de seguridad en la Ciudad de México (CDMX). De acuerdo con información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo tuvo una magnitud de 6.5, con epicentro en el estado de Guerrero, y ocurrió a las 07:58 horas, siendo perceptible en distintas zonas de la capital del país. Tras el movimiento telúrico, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Bomberos de la Ciudad de México atendieron un conato de incendio en una subestación eléctrica ubicada en la calle Artículo 123, en la colonia Centro, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC y de @Bomberos_CDMX atendieron un conato de incendio en una subestación eléctrica localizada en la calle #Artículo123, en la colonia #Centro, de la @AlcCuauhtemocMx, donde no se registraron daños ni personas lesionadas.



Los Bomberos… pic.twitter.com/zRRyGkp1Uo — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 2, 2026

Las autoridades informaron que el incidente fue controlado de manera oportuna y que no se registraron personas lesionadas ni daños mayores. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron sofocar las llamas y posteriormente realizaron labores de enfriamiento para verificar que el sitio no represente riesgos adicionales para la población.

El hecho presuntamente ocurrió mientras varias personas permanecían en la vía pública, como parte de los protocolos de prevención tras el sismo. En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento del estallido en la subestación; sin embargo, las autoridades reiteraron que la situación fue atendida de forma inmediata.

Explosión de subestación electrónica después del sismo en Artículo 123 y Balderas pic.twitter.com/FlVuDbm67n — hermes (@vialhermes) January 2, 2026

La SSC indicó que se mantuvo coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad en la zona y exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales, especialmente después de eventos sísmicos que pueden generar incidentes secundarios.

El sismo de este viernes volvió a poner en marcha los mecanismos de respuesta ante emergencias en la capital del país, donde cuerpos de seguridad y auxilio realizaron recorridos de supervisión para descartar afectaciones mayores en la Ciudad de México.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF