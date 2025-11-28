Viernes, 28 de Noviembre 2025

Registran sismo en Chiapas; Protección Civil evalúa la zona

El sismo en Chiapas tiene una magnitud preliminar de 5.9 y se localizó al suroeste de Motozintla, Chiapas

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Los datos sobre el nuevo temblor en México están siendo verificados. ESPECIAL / CANVA

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que este viernes 28 de noviembre se registró un sismo en Chiapas.

A través de su cuenta en X, el SSM informó:

“Preliminar: SISMO Magnitud 5.9 Loc. 18 km al SUROESTE de MOTOZINTLA, CHIS 28/11/2025 14:06:08 Lat 15.22 Lon -92.32 Pf 125 km”.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que a partir de este sismo “mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona”.

Aunque el temblor se pudo sentir en varias zonas del país, hasta el momento no hay reporte de daños.

Con información del SSN y Protección Civil

