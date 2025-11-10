Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Chiapas registró actividad sísmica durante la madrugada de este 10 de noviembre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

Durante la jornada del domingo 9 de noviembre, se registraron movimientos telúricos superiores o iguales a la magnitud 4 en los estados de Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur y Chiapas .

A la 01:06 horas, se suscitó un sismo de magnitud 4.9 con epicentro a 54 kilómetros al noreste de Unión Hidalgo, a una profundidad de 113.3 km.

Horas después, a las 04:01 horas, se registró otro temblor de magnitud 4 en Michoacán, 43 kilómetros al suroeste de Huetamo de Núñez, con una profundidad de 57 km.

Segundos después, se registró otro sismo de igual magnitud, 74 km al sureste de Santa Rosalía, Baja California Sur, con profundidad de 5 km.

En el estado de Chiapas, 199 km al suroeste de Mapastepec a las 06:31 horas, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4.1 a una profundidad de 10 km.

A las 07:33 horas, otro sismo de magnitud 4 se presentó en Chiapas, a 179 km al suroeste de Pijijiapan, a una profundidad de 10 km.

Por la tarde, a las 15:44 horas, se presentó el último sismo de la jornada en Baja California Sur, con magnitud 4 y con epicentro a 68 km al noreste de Santa Rosalía.

Temblores registrados este 10 de noviembre de 2025

Este lunes 10 de noviembre, se registró actividad sísmica durante los primeros segundos de este lunes en el estado de Chiapas. A continuación, presentamos más detalles de dicho movimiento telúrico que afectó a la entidad del sur.

Chiapas

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 00:00:44 84 km al suroeste de Tonalá 7.3 km

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

