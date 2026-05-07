El choque entre Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump escaló tras la amenaza de intervención militar en México. La Presidenta exige frenar el tráfico de armas mientras presume una caída del 50% en homicidios. ¿Podrá la soberanía nacional resistir la presión de Washington o se encamina México a una ruptura diplomática sin precedentes?

La respuesta de Sheinbaum a Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al presidente Donald Trump, quien amenazó con iniciar una intervención por tierra contra cárteles de la droga, si en el Gobierno de México "no van hacer la tarea" .

"Sabemos muchas veces esto, lo ha dicho varias veces el presidente Trump, no es la primera vez, pero nosotros estamos actuando, hay una reducción casi del 50% en homicidios dolosos, 2 mil 500 laboratorios deshabilitados destruidos, personas detenidas… hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos", refirió.

La Mandataria dijo que el gobierno de Trump debe implementar políticas para reducir el consumo de fentanilo en su país, y disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México .

Reconozcan que tienen un problema grave de consumo: Sheinbaum a Trump

"Lo que nosotros les pedimos desde el principio, reconozcan que tienen un problema grave de consumo y reconozcan también que el mismo nivel que está la disminución del tráfico de drogas de México a Estados Unidos, a ese mismo nivel tienen que reconocer que tiene que parar el tráfico de armas de Estados Unidos a México", expresó.

Sheinbaum Pardo señaló que su administración quiere seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos, pero "sin violar soberanía" .

"El diálogo conjunto ha tenido resultados en el marco del respeto mutuo, porque hemos trabajado conjuntamente en varios temas, lo que no queremos es que no se rompa la confianza mutua que es uno de los cuatro puntos: Respeto a la soberanía integral territorial, responsabilidad compartida diferenciada, respeto y conciencia, confianza mutua, cooperación sin subordinación", detalló.

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OA