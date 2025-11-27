'El Cascanueces' llega a la CDMX con una función gratuita en Bellas Artes

La Ciudad de México se prepara para recibir la Navidad de la mano de uno de los shows más impresionantes y bellos que retratan perfectamente la magia de esta temporada. La obra El Cascanueces ofrecerá una función especial totalmente gratis en Bellas Artes, y aquí te compartimos los detalles.

Como parte de las actividades navideñas, el programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) i nvita a la ciudadanía a ser parte de la segunda puesta en escena de El Cascanueces, que será interpretada por más de 500 niñas y niños que forman parte de los 300 centros de educación y cultura PILARES que hay en la capital.

Con esto, la ciudad refuerza su compromiso de ofrecer espacios culturales y recreativos accesibles para todos los públicos, fomentando al mismo tiempo el aprendizaje y desarrollo de las infancias.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la presentación de El Cascanueces en la CDMX?

La gala se llevará a cabo este próximo viernes 28 de noviembre a las 11:30 horas en punto, en la explanada del icónico Palacio de Bellas Artes, ubicado en avenida Juárez, colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Basada en la obra de Piotr Ilich Tchaikovsky, pero con una adaptación innovadora que incluye danza clásica, folclórica, contemporánea, árabe, africana y urbana , la función de El Cascanueces promete ser una experiencia etérea e inolvidable que vale completamente la pena ver.

Además, los arreglos musicales estarán bajo la dirección de la Orquesta Opus 88, que será la encargada de crear con sus instrumentos el característico ambiente navideño de este clásico.

¿Habrá otras funciones de El Cascanueces?

Después de este evento, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Compañía Nacional de Danza (CND) y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA), junto con el Auditorio Nacional, invitan a disfrutar El Cascanueces del 18 al 23 de diciembre.

Con 240 artistas involucrados de la CND y la OTBA, el público podrá disfrutar un espectáculo profesional con varias funciones disponibles en el Auditorio Nacional.

Los boletos están disponibles en Ticketmaster desde $420 pesos, o en las taquillas del recinto sin cargos por servicio.

La llegada de El Cascanueces a la CDMX, tanto en su función gratuita en Bellas Artes como en su temporada en el Auditorio Nacional, confirma que la ciudad se llena de arte, tradición y espíritu navideño.

Con propuestas accesibles para todo público y montajes profesionales de gran calidad, esta temporada ofrece una oportunidad imperdible para disfrutar uno de los clásicos más entrañables del ballet.

