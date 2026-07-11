SMN alerta por lluvias, granizo y temperaturas superiores a 45 grados en México esta semana

Las lluvias fuertes continuarán afectando gran parte de México durante el fin de semana, con precipitaciones puntuales intensas en estados del sur y sureste, además de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este sábado 11 de julio, el organismo pronosticó acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros en el sur de Veracruz, el este y sureste de Oaxaca, así como en regiones del norte, este y sur de Chiapas.

Las precipitaciones serán ocasionadas por circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y las ondas tropicales 17 y 18 . Dichos sistemas mantendrán condiciones de inestabilidad en buena parte del territorio nacional.

Lluvias se intensificarán el domingo

Durante el domingo 12 de julio, la onda tropical número 18 avanzará sobre las costas de Oaxaca y Guerrero, donde interactuará con otros sistemas atmosféricos. El fenómeno provocará lluvias intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

También se esperan lluvias muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas y Tabasco. En la Ciudad de México persistirán los intervalos de chubascos, mientras que el Estado de México registrará precipitaciones puntuales fuertes.

El SMN advirtió que las lluvias podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, además de generar deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas . Las rachas de viento también podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Vigilan posible formación de un ciclón tropical

El lunes, la onda tropical 18 podría ser absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Guerrero. El sistema podría convertirse en ciclón tropical y avanzar frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Su circulación reforzaría las lluvias en el sur y occidente del país, con acumulaciones intensas en Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

En contraste, persistirá el ambiente caluroso en el norte y el litoral del Pacífico . Baja California podría superar los 45 grados, mientras que otras entidades alcanzarán temperaturas de entre 40 y 45 grados.

SV