Al mediodía de este sábado, un coche bomba explotó frente a la alcaldía de Coahuayana en Michoacán y afuera de la base de la Policía Comunitaria local, dejando un saldo de cinco muertos y cinco heridos, informaron autoridades de seguridad.

"En el sitio se localizó una camioneta siniestrada por la explosión, así como los restos de dos personas. También se reportó que, derivado de este hecho, ocho personas —integrantes de la Policía Comunitaria— resultaron lesionadas, por lo que fueron canalizadas a un nosocomio, donde más tarde se confirmó el fallecimiento de tres de ellas mientras recibían atención médica", informó la Fiscalía General de Michoacán.

Por su parte, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) indicó en un comunicado oficial que abrió una carpeta de investigación "en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo (...) Lo anterior derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía del municipio de Coahuayana, hechos suscitados en la colonia Centro de dicho municipio".

Por la noche, la dependencia aclaró que sólo abrió la indagatoria, pero descartó que sea por terrorismo y alegó una confusión interna.

La dependencia federal detalló que alrededor de las 11:40 horas de este sábado un auto con su conductor explotó sobre la avenida Rayón s/n, colonia Centro, de esa localidad, colindante con el estado de Colima.

"Luego de los hechos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, reforzaron la seguridad en la zona, por lo que se realizó el despliegue federal y estatal, el cual continúa activo en accesos y puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la población", señaló la FGR.

Las autoridades municipales pidieron el apoyo de cuerpos de auxilio y de seguridad estatales y federales para atender la emergencia, ya que el estallido causó daños a un kilómetro a la redonda, dejando afectaciones severas en la comandancia de la Policía Comunitaria, viviendas, establecimientos comerciales y en el Hospital Comunitario, según los primeros reportes.

Las personas lesionadas fueron trasladadas vía aérea hacia la capital michoacana para recibir atención inmediata, dio a conocer el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor. En tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sólo se refirió a la atención de los lesionados y al reforzamiento de la seguridad en la zona.

"En coordinación con autoridades federales, activamos de inmediato los servicios de emergencia por tierra y aire para el rápido tras- lado de las personas lesionadas a causa del artefacto explosivo en Coahuayana. La seguridad en la zona se mantiene reforzada y nuestro trabajo conjunto continúa", dijo.

Al respecto, mandos de la Policía Comunitaria de Coahuayana acusaron que este fue un atentado perpetrado por grupos criminales del Cártel Nueva Generación, que busca ingresar y tomar el control de ese municipio.

El pasado 9 de noviembre, el gobierno federal presentó los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral con más de 100 acciones, luego del asesinato de alcalde de Uruapan, Carlos Manzo en una plaza pública.

MV