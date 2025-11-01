En diversas acciones desplegadas por el Ejército Mexicano en los municipios de Badiraguato, Culiacán y Concordia, en Sinaloa, se aseguraron cinco armas automáticas, entre ellas dos fusiles Barrett calibre .50, cartuchos útiles de diversos calibres, dos chalecos tácticos, cuatro pares de uniformes tácticos y cuatro placas balísticas.

Durante un patrullaje aéreo y terrestre, cerca de la comunidad serrana de Huixiopa, en el municipio de Badiraguato, se localizaron tres fusiles AK-47, dos fusiles Barrett calibre .50, quince cargadores, 508 cartuchos útiles de distintos calibres y equipo táctico, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

En un recorrido terrestre por calles de la ampliación El Barrio, en Culiacán, el personal militar encontró abandonados cinco cargadores abastecidos y 376 cartuchos útiles de diversos calibres, sin localizar en lugares cercanos a personas sospechosas de haberlos dejado en el sitio.

Los elementos del Ejército, desplegados en una zona cubierta de maleza cercana a la comunidad de El Zacate, en el municipio de Concordia, localizaron 645 cartuchos útiles, siete cargadores, dos chalecos tácticos, cuatro pares de uniformes tácticos y cuatro placas balísticas.

Todo lo asegurado en dicho operativo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, para que continúe con las investigaciones sobre los cartuchos, cargadores y equipos tácticos incautados.

