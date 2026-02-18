Simulacro 2026: ¿dónde sonará la alerta sísmica?

Este miércoles, en punto de las 11:00 horas, la Ciudad de México y el Estado de México realizarán el primer simulacro del año con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención ante sismos.

El ejercicio, coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), busca evaluar los tiempos de reacción, la coordinación institucional y la preparación de la ciudadanía en una de las regiones con mayor riesgo sísmico.

¿Qué zonas y municipios participarán?

A diferencia de otros ejercicios, este simulacro tiene un alcance regional, concentrándose exclusivamente en la Ciudad de México y el Estado de México.

En la Ciudad de México, la alerta sonará en las 16 alcaldías que integran la capital:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En el Estado de México, la alerta sísmica se escuchará a través de los altavoces del C5 en los municipios que forman parte de la Zona Metropolitana, entre los que destacan:

Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Tultitlán

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán Izcalli

Coacalco

Huixquilucan

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Valle de Chalco

La Paz

¿Cómo se emitirá la alerta sísmica?

Las autoridades capitalinas informaron que se activarán un total de 13 mil 900 altavoces distribuidos estratégicamente en ambas entidades. Además, la alerta llegará directamente a los teléfonos celulares mediante el sistema de alertamiento por telefonía móvil. Para este ejercicio, se ha trabajado en la optimización del mensaje y el ajuste del volumen en los dispositivos para asegurar que sea claro para toda la ciudadanía mexicana.

Otro punto clave a considerar es que este ejercicio se basará en la simulación de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilómetros al sur de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Este escenario permitirá poner a prueba los protocolos de evacuación y comunicación en una región donde millones de personas se desplazan diariamente entre la capital y el territorio mexiquense.

Algunas recomendaciones a tomar en cuenta al momento de llevar a cabo un simulacro o de encontrarte en una situación sísmica real, son las siguientes:

Identificar previamente las zonas de menor riesgo

Seguir las rutas de evacuación

Atender las indicaciones de las brigadas y personal de protección civil

Los siguientes simulacros, que tendrán un alcance nacional, se llevarán a cabo el próximo 6 de mayo y el 19 de septiembre.

CT