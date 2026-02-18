El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el fin de semana pasado fueron detenidas tres personas más relacionadas con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. La detención se realizó en un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

De acuerdo con el fiscal, los tres detenidos están vinculados con Baruc “N”, alias “El Caos”, quien formaba parte de la red criminal encabezada por Jorge Armando “N”, identificado también como “El Licenciado” y/o “El Contador”, y quien es considerado uno de los actores relacionados con el homicidio del alcalde.

Torres Piña explicó que los detenidos tienen una relación indirecta con el crimen y que, además, son familiares de responsables de distintas áreas dentro de la estructura encabezada por “El Contador”. Señaló que Baruc “N” mantenía un vínculo directo con estas tres personas, quienes fueron capturadas la mañana del pasado domingo en el municipio de Tarímbaro.

El fiscal detalló que los detenidos formaban parte del área operativa de “El Caos”, quien era responsable de reclutar y coordinar a los gatilleros, así como de participar en el robo de vehículos. Añadió que también se le atribuye haber recibido a Fernando “N” y a Ramiro “N” el día de los hechos en la zona de Tiamba, además de su participación en el homicidio de estas dos personas, cuyos cuerpos fueron localizados el 10 de noviembre en las inmediaciones de la comunidad de Capacuaro.

Tras su captura, los tres implicados fueron trasladados por fuerzas federales a un penal federal, donde enfrentarán su proceso legal correspondiente. El fiscal recordó que Jorge Armando “N” fue detenido a finales de noviembre pasado, al ser considerado uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde.

Torres Piña informó que estos avances serán expuestos a Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan y viuda de Manzo, quien sostendrá un encuentro privado en Morelia con el fiscal estatal. Señaló que desconoce si durante esa reunión la alcaldesa aportará información relacionada con una posible participación de actores políticos.

El titular de la Fiscalía indicó que la investigación se encuentra en una etapa enfocada en reunir información que permita establecer posibles vínculos entre el Ayuntamiento de Uruapan y Jorge Armando “N”. Precisó que, hasta el momento, ningún actor político, incluidos los señalados por Grecia Quiroz, ha sido llamado a declarar.

El fiscal subrayó que ninguna línea de investigación será descartada y que todas deben ser atendidas. Añadió que continúan los trabajos para ubicar a más personas relacionadas con el caso y fortalecer la investigación, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, especialmente en lo relacionado con posibles vínculos con delincuencia organizada.

El Universal

El primer presidente independiente de Uruapan, Michoacán

Carlos Alberto Manzo Rodríguez se desempeñó como presidente municipal de Uruapan y se convirtió en una de las figuras más visibles de la política local en Michoacán.

Su trayectoria incluyó una etapa como diputado federal de 2021 a 2024, cargo desde el cual abordó temas relacionados con seguridad pública y desarrollo social. Posteriormente, en 2024, compitió como candidato independiente por la presidencia municipal de Uruapan y obtuvo una amplia victoria electoral, lo que lo convirtió en el primer alcalde independiente de ese municipio.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, mientras encabezaba un evento público en el centro de Uruapan.

Acusa Grecia Quiroz persecución política

Queja - La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acusó persecución política contra legisladores de Morena y el Gobierno de Michoacán, luego de que cuatro legisladores de la Comisión Inspectora de Hacienda y Deuda Pública presentaron una queja ante la Auditoría Superior del Estado por los presuntos cobros excesivos del impuesto predial que hace el ayuntamiento.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acusó persecución política contra legisladores de Morena y el Gobierno de Michoacán, luego de que cuatro legisladores de la Comisión Inspectora de Hacienda y Deuda Pública presentaron una queja ante la Auditoría Superior del Estado por los presuntos cobros excesivos del impuesto predial que hace el ayuntamiento. Denuncias - Según los legisladores, su acción fue una respuesta ante las presuntas denuncias de los ciudadanos a quienes les querían cobrar el doble, el triple o el cuádruple de lo que les correspondería pagar por predial.

Según los legisladores, su acción fue una respuesta ante las presuntas denuncias de los ciudadanos a quienes les querían cobrar el doble, el triple o el cuádruple de lo que les correspondería pagar por predial. Redes - En un mensaje difundido en sus redes sociales, la alcaldesa los señaló de querer “volver al poder para seguir extorsionando a nuestra gente, seguir robando y seguir intimidando, pero no lo van a lograr, porque la gente ya despertó”.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la alcaldesa los señaló de querer “volver al poder para seguir extorsionando a nuestra gente, seguir robando y seguir intimidando, pero no lo van a lograr, porque la gente ya despertó”. Juicio - “Hoy quieren enjuiciarme políticamente. Hoy quieren callar una voz, pero lo digo con toda claridad: no han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos Manzo, y eso el pueblo lo sabe, porque este movimiento nació del dolor, pero también nació de la dignidad y, como bien lo decía Carlos, en este movimiento tenemos tres destinos: la muerte, la cárcel o el éxito”, indicó Quiroz en su mensaje, en el que puso una foto con su esposo Carlos Manzo.

“Hoy quieren enjuiciarme políticamente. Hoy quieren callar una voz, pero lo digo con toda claridad: no han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos Manzo, y eso el pueblo lo sabe, porque este movimiento nació del dolor, pero también nació de la dignidad y, como bien lo decía Carlos, en este movimiento tenemos tres destinos: la muerte, la cárcel o el éxito”, indicó Quiroz en su mensaje, en el que puso una foto con su esposo Carlos Manzo. Movimiento - La edil afirmó que su movimiento “no pertenece a una persona, le pertenece al pueblo”. Agregó que “por eso no les ha bastado con arrebatarnos a Carlos, ahora quieren matar el movimiento. Tal vez porque ya no les dan los números. Tal vez porque están desesperados. Tal vez porque saben que la historia ya cambió”.

La edil afirmó que su movimiento “no pertenece a una persona, le pertenece al pueblo”. Agregó que “por eso no les ha bastado con arrebatarnos a Carlos, ahora quieren matar el movimiento. Tal vez porque ya no les dan los números. Tal vez porque están desesperados. Tal vez porque saben que la historia ya cambió”. Poder - Señaló que “aunque me enjuicien, me destituyan, me metan a la cárcel, intenten callarme de cualquier forma, a este movimiento ya no lo podrán parar, porque la gente, el pueblo, ya despertó y no los dejará volver al poder pronto o tal vez nunca”.

Señaló que “aunque me enjuicien, me destituyan, me metan a la cárcel, intenten callarme de cualquier forma, a este movimiento ya no lo podrán parar, porque la gente, el pueblo, ya despertó y no los dejará volver al poder pronto o tal vez nunca”. Ayuntamiento - En tanto, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que se investigarán las denuncias presentadas contra el ayuntamiento de Uruapan y explicó que hay indicios de que el cobro es irregular, pues para que haya incrementos debe existir un estudio de actualización que los justifique y, en el caso de Uruapan, no se presentó.

En tanto, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que se investigarán las denuncias presentadas contra el ayuntamiento de Uruapan y explicó que hay indicios de que el cobro es irregular, pues para que haya incrementos debe existir un estudio de actualización que los justifique y, en el caso de Uruapan, no se presentó. Justicia - El funcionario agregó que también hay denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

