SICT revela carreteras que permanecen con bloqueo de manifestantes

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que persisten diversos bloqueos carreteros en el país, concentrados principalmente en los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, lo que mantiene afectada la circulación en varios tramos de las principales autopistas.

De acuerdo con el más reciente reporte de la dependencia, los cierres totales y parciales se presentan en distintos puntos de las carreteras Querétaro–San Luis Potosí, Querétaro–León, Morelia–Salamanca, Salvatierra–Yuriria, Morelia–Guadalajara, Guadalajara–Tepic y Zamora–Guadalajara, entre otras.

En Guanajuato, se reportan afectaciones en los tramos:

Carretera 57 (Querétaro–San Luis Potosí), desde el kilómetro 57+300 al 62+200 y del 66+700 al 61+200.

Carretera 45 (Querétaro–León), con cierres en el libramiento norte de Irapuato (km 2+500), de Irapuato a Silao (km 127+450) y en el tramo Silao–León (km 159+500).

Carretera 43 (Morelia–Salamanca), en Valle de Santiago–Salamanca (km 90+000), así como en Yuriria–Valle de Santiago (km 61+900).

Carretera 51 (Salvatierra–Yuriria), a la altura del kilómetro 21+500.

En Jalisco, los bloqueos totales se mantienen en:

Carretera 15 (Morelia–Guadalajara), entre Ent. Acatlán y Guadalajara (km 118+900 y 121+500).

Carretera 15 (Guadalajara–Tepic), a la altura del km 112+000 y 17+800.

Carretera 35 (Zamora–Guadalajara), entre Santa Rosa y La Barca (km 49+100).

En Michoacán, se registran cierres en ambos sentidos sobre la carretera 15 (Morelia–Guadalajara), específicamente en el tramo Zamora–Jiquilpan, a la altura de los kilómetros 170+200 y 190+100.

También se reportan afectaciones en otros estados, como San Luis Potosí, en el kilómetro 58+000 de la carretera 57 (Querétaro–San Luis Potosí), y en Tlaxcala, sobre la carretera 136 (Los Reyes Méx.–Zacatepec, Puebla), en el tramo Calpulalpan–Sanctorum, kilómetro 71+200.

Pese a los cierres, la SICT informó que ya se restableció la circulación en la carretera León–Silao a la altura de Puerto Interior, así como en el entronque León–Salamanca, ambos en el estado de Guanajuato. De igual forma, el Centro SICT Tamaulipas confirmó la reapertura del tramo Matamoros–Reynosa, en el Libramiento Río Bravo.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus redes sociales oficiales y las de CAPUFE, a fin de conocer en tiempo real el estado de las vías y evitar contratiempos durante sus traslados.

