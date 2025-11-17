Sheinbaum sobre la marcha de la Generación Z: Más fuerte soy

Este lunes 17 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, tras la marcha de la Generación Z en Ciudad de México, no se siente vulnerable, por el contrario, aseguró: “ Más fuerte soy ”.

" Creen que nos van a debilitar, que van a debilitar a la Presidenta por lo que gritan; ¡no! Más fuerte soy. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas, me van a hacer algo? ¡No! Aquí estamos fuertes con el pueblo ", expresó Sheinbaum.

La Presidenta destacó que en estas movilizaciones hubo " caras muy conocidas " relacionadas con la Marea Rosa, y condenó que asistentes a la marcha gritaran " ¡van a morir! " a policías de la Ciudad de México, y pidió que la Fiscalía capitalina investigue.

Al reiterar el llamado a no usar la violencia, la Mandataria afirmó que en el país no se reprime ni hay censura.

Agregó que hay gente a la que no le gusta la transformación, además que hay mucho racismo y clasismo. La violencia verbal y física no ayuda en nada el país, insistió. Aconsejó a la oposición que si quieren apoyo popular, tienen que presentar propuestas.

Por otro lado, la Presidenta destacó que es necesario identificar por qué se generó la violencia y quiénes la promovieron, al señalar que los responsables no parecían ser jóvenes.

Explicó que los agresores " eran personas mayores que venían preparadas para romper la valla ", y aunque supuestamente buscaban acercarse a Palacio Nacional, terminaron agrediendo a la policía.

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó como inaceptables los ataques contra los elementos de seguridad por parte de los manifestantes y aseguró que, si hubiera algún abuso policial, sería investigado por la propia corporación.

FF