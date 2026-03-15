INAPAM: Estas son las tiendas de autoservicio con descuento para adultos mayores

Las personas mayores de 60 años en México que cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden acceder a diversos beneficios que buscan apoyar su economía diaria. Entre ellos destacan descuentos en algunos supermercados y tiendas de autoservicio, lo que representa una ayuda para la compra de productos básicos y medicamentos.Este programa forma parte del directorio de beneficios que ofrece el organismo para contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. A través de estos convenios, quienes presenten su credencial pueden obtener rebajas o bonificaciones en distintos establecimientos.Walmart / Sam's Club / Bodega AurreraLos adultos mayores pueden obtener descuentos en el área de farmacia al comprar medicamentos. Del 1 al 10 de cada mes el descuento es del 7 por ciento, mientras que el resto del mes es de 5 por ciento.La Comer / FreskoOfrecen 10 por ciento de bonificación en el monedero naranja y 5 por ciento de descuento adicional en farmacia.SorianaBrinda 10 por ciento de descuento en departamentos seleccionados al pagar directamente en cajas.ChedrauiCuenta con 5 por ciento de descuento en alimentos, lo que puede ayudar a reducir el gasto en productos de la canasta básica.Las autoridades recomiendan consultar directamente en cada sucursal la vigencia y condiciones de los descuentos, ya que estos pueden variar dependiendo del Estado o la tienda participante.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * Con información de SUN.NA