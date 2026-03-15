LFT: ¿Me deben pagar doble o triple si trabajo el 16 de marzo?

El lunes 16 de marzo será una fecha relevante dentro del calendario laboral en México. Para muchas personas significará la posibilidad de aprovechar un fin de semana largo, descansar o realizar actividades distintas a la rutina. Sin embargo, habrá trabajadores que deberán acudir a sus centros de trabajo con normalidad, lo que ha generado dudas sobre cuál debe ser el pago correspondiente en caso de laborar durante este día festivo.

Esta jornada forma parte de los días de descanso obligatorio establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), normativa que regula las relaciones laborales en el país. La fecha se incluye dentro de los días festivos oficiales debido a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, una de las figuras históricas más relevantes de México.

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Aunque el nacimiento del expresidente ocurrió el 21 de marzo, la legislación mexicana establece que la conmemoración laboral se traslade al tercer lunes de marzo, lo que permite generar un puente o fin de semana largo para trabajadores y estudiantes.

¿Cuánto se paga si se trabaja el 16 de marzo?

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, las personas que deban presentarse a trabajar durante un día festivo oficial tienen derecho a recibir un pago adicional por prestar sus servicios.

Esto significa que el trabajador debe recibir:

Su salario normal correspondiente al día

Un salario doble adicional por trabajar en un día de descanso obligatorio

En términos prácticos, quienes laboren durante el 16 de marzo, considerado día festivo en México, deberán recibir pago triple . Esto ocurre porque se suma el salario habitual más el doble extra que establece la ley por tratarse de un descanso obligatorio.

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Días de descanso obligatorio que quedan en 2026

Además del puente de marzo, el calendario laboral contempla varias fechas en las que los trabajadores tienen derecho a suspender actividades. Estas jornadas están establecidas dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT) como días festivos oficiales, lo que significa que los empleados pueden descansar o, en caso de laborar, recibir una compensación adicional conforme a la legislación.

Los días festivos oficiales restantes del año son:

1 de mayo, Día del Trabajo

11 de junio, fecha anunciada para facilitar la participación y actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, medida que sólo impactará a trabajadores y estudiantes de la Ciudad de México

16 de septiembre, aniversario de la Independencia de México

Tercer lunes de noviembre, por la conmemoración del 20 de noviembre

25 de diciembre, Navidad.

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