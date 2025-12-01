Sheinbaum anuncia reunión con el presidente de Singapur este lunes

Roberto Velasco, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la licencia del canciller Juan Ramón de la Fuente, recibió al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam este domingo.

En su visita a México, se tiene previsto que Tharman Shanmugaratnam sostenga un encuentro este lunes 1 de diciembre con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional a las 10:00 am.

La SRE indicó que ayer a las 19:30 horas, el mandatario, su esposa y comitiva recibieron la bienvenida por parte de del subsecretario para América del Norte, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La titular del Ejecutivo federal sostendrá una ceremonia oficial de bienvenida en Palacio Nacional para recibir al presidente de Singapur. De acuerdo con lo mencionado por la Mandataria durante la conferencia matutina de este lunes, se formalizará la Embajada de México en Singapur y se abordarán otros temas de interés.

La visita coincide con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Sheinbaum encabezará el acto protocolario en el Patio de Honor, donde ambos jefes de Estado sostendrán un encuentro privado con integrantes de sus respectivos gabinetes.

La visita del presidente Shanmugaratnam se da en medio de una intensa agenda diplomática de la presidenta Sheinbaum con líderes internacionales.

MV