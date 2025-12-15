Sheinbaum felicita al ultraderechista Antonio Kast, presidente electo de Chile

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó al ultraderechista José Antonio Kast, quien resultó electo en los comicios presidenciales que se realizaron este domingo en Chile.

"Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile", escribió Sheinbaum en sus redes sociales.

En su mensaje, confió en que ambos gobiernos seguirán trabajando en coordinación "por el bien de nuestros países y de la región".

Kast se impuso como virtual presidente electo de Chile tras derrotar por un amplio margen de casi 20 puntos a la candidata izquierdista Jeannette Jara Román, con más del 95% de los votos escrutados por el Servicio Electoral.

Jara Román reconoció que los resultados no favorecían a su candidatura y se comunicó con el presidente electo para "desearle éxito por el bien de Chile", según informó en sus redes sociales.

"A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", expresó la izquierdista.

La victoria

Kast logró una victoria aplastante frente a la candidata progresista Jeannette Jara, quien alcanzó el 41.7%, superándola por más de 16 puntos. Esta diferencia es comparable solo a la lograda por Michelle Bachelet en 2013, cuando ganó con un 62% frente a Evelyn Matthei, con una ventaja de 25 puntos.

Poco antes de que se completara el conteo de votos, Jara aceptó la derrota al reconocer en su cuenta de la red social X que "la democracia se ha expresado de manera fuerte y clara".

Tras conversar con Kast, le deseó éxito "por el bien de Chile", disipando así las últimas dudas sobre el resultado.

Con casi 7 millones de sufragios, Kast se convierte en el presidente electo que ha recibido la mayor cantidad de votos en la historia chilena. Su triunfo es notable no solo por el número de votos, sino también porque abarca todas las regiones del país, siendo especialmente fuerte en el norte, en lugares como Arica y Tarapacá, así como en la Araucanía y Biobío en el sur.

MV