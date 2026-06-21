Sheinbaum envía mensaje por el Día del Padre y destaca su labor en la sociedad

La Presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de felicitación con motivo de la celebración del Día del Padre, en el que reconoció la importante labor que desempeñan millones de hombres en la formación de sus familias y en el desarrollo de la sociedad. La Mandataria destacó el compromiso, la dedicación y el esfuerzo cotidiano de los padres mexicanos, quienes contribuyen al bienestar de sus hogares y al fortalecimiento de las comunidades.

Durante su mensaje, Sheinbaum expresó su agradecimiento a todos aquellos que asumen con responsabilidad la tarea de guiar, educar y acompañar a sus hijos, subrayando que su trabajo tiene un impacto positivo no solo en el ámbito familiar, sino también en la construcción de un país más sólido y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

"¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México", señaló la mandataria.

Sheinbaum felicita más de 21 millones de hombres que son padres

A través de un mensaje en redes sociales, la Jefa del Ejecutivo le deseó a los más de 21 millones de hombres que son padres en México, un día lleno de alegría, abrazos y mucho cariño.

"¡Feliz Día del Padre!", publicó Sheinbaum Pardo. Este domingo, encabezará la inauguración de la Central de Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali, Baja California, donde se espera que también dedique unas palabras a los papás.

¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México.



Que este día esté lleno de alegría, abrazos y mucho cariño.



¡Feliz Día del…— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 21, 2026

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El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a los padres que "transforman cada jornada en una valiosa enseñanza para sus hijas e hijos". Mientras que en 2024, la mandataria federal compartió una foto con su papá cuando ella era bebé.

"Feliz Día del Padre, espero lo pasen en familia. Les dejo una imagen con mi padre (QEPD) cuando yo tenía solo unos meses", escribió en 2024

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