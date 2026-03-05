En días recientes, y durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial del segundo pago de 2026 de las Pensiones del Bienestar, el cual corresponde al bimestre marzo-abril. Como ya es sabido, el apoyo se dispersa de forma escalonada y por orden de letra; estas son las personas que cobrarán su pensión en este jueves 5 de marzo.

Según el calendario, quienes formen parte de los siguientes Programas para el Bienestar recibirán su apoyo económico correspondiente al bimestre antes mencionado: Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, Apoyo para Madres Trabajadoras y el programa Sembrando Vida.

¿Quiénes cobran este 5 de marzo su Pensión del Bienestar?

De acuerdo con el calendario presentado por Montiel, las y los beneficiarios que recibirán este jueves 5 de marzo su pensión corresponden al apellido cuya primer letra sea:

Jueves 5 de marzo | Letra “C”

Los apoyos serán depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiaria y beneficiario en las fechas ya señaladas por la Secretaría del Bienestar:

También cabe recordar que, con el fin de adaptarse a la actual inflación y cubrir la canasta básica, el gobierno mexicano anunció a comienzos de año un incremento en el monto de todas las pensiones, el cual quedó de la siguiente forma:

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

mil 650 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

