Hoy 12 de marzo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció el inicio de operativos para evitar que taxis de plataforma realicen servicios de llegada o salida dentro de sus instalaciones.

A partir de este jueves, elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron desplegados en las terminales para impedir que conductores de apps digitales operen dentro del aeropuerto capitalino.

La medida ha causado preocupación entre conductores y plataformas, quienes advierten que podría derivar en detenciones arbitrarias y discriminatorias.

¿Por qué bloquearán la entrada y salida de taxis de aplicación en el AICM?

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina, responsable de la administración del aeropuerto, el objetivo del operativo de este bloqueo es reforzar las acciones contra el transporte irregular en el AICM.

El comunicado oficial señala que la intención es garantizar la seguridad de las personas usuarias y evitar servicios de transporte que no cuenten con autorización dentro del aeropuerto.

El propio AICM publicó en X que: "En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias, en estricto apego a la legalidad, a partir de mañana, 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional".

X / @AICM_mx

Bloqueo a taxis de plataforma no es nuevo en el AICM

En 2023 ocurrió una situación similar, cuando los taxis de plataforma prácticamente desaparecieron del aeropuerto por un tiempo.

Sin embargo, luego se obtuvo un amparo judicial que permitió a los conductores continuar prestando servicio en el AICM.

El caso llegó a tribunales y una jueza ordenó a la GN respetar la suspensión definitiva del juicio de amparo.

Esa resolución reafirmó el derecho de los conductores de plataformas a:

Dejar pasajeros en aeropuertos

Recoger usuarios en las terminales

Trabajar mediante aplicaciones sin ser sancionados

En teoría, esa resolución permitiría a los conductores transitar libremente dentro de los aeropuertos del país.

Taxis tradicionales amenazan con bloquear el AICM

El conflicto escaló luego de que taxis concesionados del aeropuerto, agrupados en la organización "Nueva Imagen", amenazaran con bloquear accesos a las terminales 1 y 2 del AICM.

Su demanda es prohibir la operación de aplicaciones de transporte dentro del aeropuerto.

Los conductores argumentan que las plataformas representan competencia desleal frente a los taxis autorizados del aeropuerto.

¿Los taxis de aplicación ya no podrán entrar al aeropuerto?

Por ahora, la situación sigue generando incertidumbre. Mientras el AICM y el Grupo Aeroportuario Marina buscan limitar la operación de transporte considerado irregular, las plataformas insisten en que existen resoluciones judiciales que les permiten operar.

El inicio de estos operativos podría abrir un nuevo capítulo legal y político entre:

Autoridades aeroportuarias

Taxis concesionados

Plataformas como Uber

Un conflicto que, como ya ocurrió antes, podría terminar nuevamente en tribunales.

