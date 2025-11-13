SEP: ¿Habrá suspensión de clases este 14 de noviembre?

La planificación escolar es fundamental para las familias mexicanas, y cualquier modificación al calendario puede generar incertidumbre, tal es el caso de este viernes 14 de noviembre.

En la educación básica, la suspensión de clases por múltiples motivos como días festivos, periodos vacacionales, reuniones o actividades académicas, suele llevarse a cabo los días viernes, en esta ocasión no será la excepción. Sin embargo, si aun te preguntas ¿cuál es el motivo de este día de asueto? a continuación te lo explicamos.

¿Habrá suspensión de clases este viernes 14 de noviembre?

De acuerdo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública, durante el mes de noviembre únicamente hay un día festivo oficial, el cual implica la suspensión de actividades academicas, ése día es el lunes 17, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana. No obstante, en el calendario se encuentra otra fecha señalizada y es el viernes 14 de noviembre.

Esta suspensión tiene como objetivo el permitir que los docentes se concentren en realizar el registro de calificaciones de manera eficiente y oportuna. Este proceso es crucial para que, posteriormente, se pueda llevar a cabo la entrega de las boletas de evaluación a los padres de familia, la cual está programada del 24 al 27 de noviembre de 2025. Cabe resaltar que esto solo aplica para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Por lo tanto, los únicos que no acudirán a los planteles educativos serán los alumnos.

Es fundamental que los padres de familia tomen nota de una importante excepción, esta descarga administrativa no aplica de igual manera en todas las instituciones educativas, ya que en algunas escuelas particulares no aplican la suspensión de clases por el registro de calificaciones de la SEP.

CT