Anteriormente, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, propuso la suspensión de clases los días que haya partidos en la CDMX Por la Copa del Mundo 2026 , especialmente el día del juego inaugural.

Explicó que “el día de la inauguración, la SEP (Secretaría de Educación Pública) informará si ese día se suspenden clases o no, espero que sí, a los empresarios y demás actores económicos seguro habrá un llamada para que se logre la mayor parte de la población haga trabajo en casa para que en movilidad tengamos mejores condiciones”.

Fue así como Brugada realizó una petición a la SEP para que se formalice la suspensión de actividades escolares durante los juegos, declarándolos como asuetos.

Sin embargo, hasta el momento la SEP no ha emitido ningún comunicado que responda a la petición de la Jefa de Gobierno, por lo que la propuesta continúa siendo analizada.

¿Cuál fue la propuesta de Clara Brugada?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó la propuesta de suspender clases y que las empresas implementen la modalidad remota durante los días en los que habrá partidos.

“hemos solicitado a muchas áreas, a la Secretaría de Educación Pública para que brinde una definición acerca de que esos días se suspenden clases”, dijo durante una anterior conferencia de prensa.

Asimismo, dejó claro que los asuetos no serían durante todo el torneo, sino únicamente en los cinco días que el Estadio Banorte de la CDMX será anfitrión de los partidos.

Por su parte, la jefa de Gobierno no reveló detalles sobre si la suspensión de clases sería solamente para las escuelas que están cercanas al estadio, o si aplicaría para toda la ciudad.

¿Cuándo será la inauguración del Mundial de Fútbol?

El partido que dará inicio al Mundial 2026 se llevará a cabo el 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), en el que se enfrentarán México y Sudáfrica.

Los partidos de la Copa Mundial 2026 se jugarán en 16 estadios en total, repartidos dentro de la región norteamericana. Además, esta será la primera vez que se organiza en tres países al mismo tiempo.

Los partidos celebrados en la Ciudad de México serán:

Jueves 11 de junio: Partido inaugural de México vs. Sudáfrica.

Partido inaugural de México vs. Sudáfrica. Miércoles 17 de junio: Partido de Uzbekistán vs. Colombia.

Partido de Uzbekistán vs. Colombia. Miércoles 24 de junio: Partido final de México en la fase de grupos.

Partido final de México en la fase de grupos. Martes 30 de junio: Partido de dieciseisavos de final.

Partido de dieciseisavos de final. Domingo 5 de julio: Partido de octavos de final.

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