SEP: ¿Dónde termina el horario de invierno este 27 de febrero?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla ha informado a la ciudadanía que este viernes 27 de febrero, se da por finalizado el horario de invierno en todas las instituciones de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de la entidad.Esta medida, inició el pasado 3 de noviembre de 2025, con el objetivo de salvaguardar a la comunidad escolar de los descensos de temperatura, sin embargo, al dar por concluida esta acción preventiva, los alumnos retomarán su ingreso habitual a las aulas a partir del próximo lunes 2 de marzo. Al iniciar el mes de marzo los horarios de entrada se recorrerán media hora más temprano. De acuerdo con las autoridades educativas, la jornada escolar quedará establecida de la siguiente manera:A pesar del cambio de horario, la SEP ha señalado que se mantendrá una comunicación permanente con la Coordinación General de Protección Civil, debido a que no se descarta la llegada de Frentes Fríos en los próximos días.Ante este panorama te brindaremos algunas recomendaciones a seguir para salvaguardar tu salud y la de los más pequeños del hogar. Capas de ropa: Al vestirte utiliza varias capas de ropa para poder ajustarte a la temperatura y conservar mejor tu calor corporal.Aprovecha la luz solar: Abre cortinas y persianas durante el día para que el sol caliente naturalmente tu hogar, especialmente si tus ventanas dan al sur. Mantener un esquema de vacunación actualizado: Acude a tu centro de salud más cercano para recibir las vacunas correspondientes. Comida caliente: Consume caldos, sopas y guisos calientes, ya que ayudan a generar calor interno. Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C: Al realizar esto estás ayudando a que tu sistema inmunológico se refuerce, lo que te evitará complicaciones médicas futuras. CT