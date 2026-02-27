SEP: ¿Dónde termina el horario de invierno este 27 de febrero?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla ha informado a la ciudadanía que este viernes 27 de febrero, se da por finalizado el horario de invierno en todas las instituciones de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de la entidad.

Esta medida, inició el pasado 3 de noviembre de 2025, con el objetivo de salvaguardar a la comunidad escolar de los descensos de temperatura, sin embargo, al dar por concluida esta acción preventiva, los alumnos retomarán su ingreso habitual a las aulas a partir del próximo lunes 2 de marzo.

Regreso al horario habitual

Al iniciar el mes de marzo los horarios de entrada se recorrerán media hora más temprano. De acuerdo con las autoridades educativas, la jornada escolar quedará establecida de la siguiente manera:

Preescolar: Turno matutino de 09:00 a 12:00 horas; turno vespertino de 13:00 a 16:00 horas

Turno matutino de 09:00 a 12:00 horas; turno vespertino de 13:00 a 16:00 horas Primaria: Turno matutino de 08:00 a 13:00 horas; turno vespertino de 13:00 a 18:00 horas

Turno matutino de 08:00 a 13:00 horas; turno vespertino de 13:00 a 18:00 horas Secundaria general y secundaria técnica: Turno matutino de 07:00 a 14:00 horas; turno vespertino de 14:00 a 20:00 horas

A pesar del cambio de horario, la SEP ha señalado que se mantendrá una comunicación permanente con la Coordinación General de Protección Civil, debido a que no se descarta la llegada de Frentes Fríos en los próximos días.

Ante este panorama te brindaremos algunas recomendaciones a seguir para salvaguardar tu salud y la de los más pequeños del hogar.

¿Cómo cuidar tu salud ante las bajas temperaturas?

Capas de ropa: Al vestirte utiliza varias capas de ropa para poder ajustarte a la temperatura y conservar mejor tu calor corporal.

Aprovecha la luz solar: Abre cortinas y persianas durante el día para que el sol caliente naturalmente tu hogar, especialmente si tus ventanas dan al sur.

Mantener un esquema de vacunación actualizado: Acude a tu centro de salud más cercano para recibir las vacunas correspondientes.

Comida caliente: Consume caldos, sopas y guisos calientes, ya que ayudan a generar calor interno.

Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C: Al realizar esto estás ayudando a que tu sistema inmunológico se refuerce, lo que te evitará complicaciones médicas futuras.

