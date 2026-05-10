SEP: ¿Cuántos puentes quedarían con los ajustes al calendario?

Los cambios previstos en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública para 2026 no solo modificarían la fecha de cierre del ciclo escolar, también reducirían la cantidad de puentes y días sin clases que aún quedaban antes de las vacaciones de verano.

En días recientes, autoridades educativas federales dieron a conocer que el ciclo escolar 2025-2026 podría concluir antes de lo habitual debido a la realización del Mundial 2026 en México. Aunque la medida todavía debe revisarse con las secretarías estatales de Educación, ya comenzaron a perfilarse algunos ajustes en el calendario.

Solo quedaría un puente antes de terminar el ciclo escolar

Con las modificaciones planteadas por la SEP, varios de los descansos previstos para estudiantes y docentes desaparecerían. Antes del ajuste se contemplaban al menos tres fines de semana largos; sin embargo, ahora únicamente permanecería uno.

El único puente que seguiría en pie sería el correspondiente al Día del Maestro, que se celebra el 15 de mayo y que en 2026 caerá en viernes, permitiendo un descanso largo para las comunidades escolares.

Puentes que desaparecerían del calendario SEP

Entre las fechas que dejarían de suspender actividades escolares se encuentran:

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

Estos días ya no formarían parte de los descansos oficiales si se mantiene el nuevo esquema planteado por la SEP.

¿Cuándo terminarían las clases en 2026?

Según la propuesta modificada del calendario escolar, las clases concluirían el 5 de junio de 2026 en todo el país. No obstante, la medida todavía genera debate y podría sufrir cambios en algunas entidades.

Padres de familia y distintos sectores han manifestado inconformidad por el posible adelanto del cierre escolar, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también ha emitido observaciones sobre el impacto que esta decisión podría tener.

Docentes continuarían actividades una semana más

Aunque los estudiantes terminarían clases antes, el personal docente aún tendría actividades administrativas posteriores. De acuerdo con la propuesta, maestras y maestros continuarían labores del 9 al 12 de junio de 2026 para concluir procesos internos y cierres escolares.

EE