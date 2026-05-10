Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Magno 391 del 10 de mayo

Este domingo 10 de mayo de 2026 se celebra el Sorteo Magno 391 de la Lotería Nacional, uno de los eventos más esperados por los aficionados a los juegos de azar en México y que en esta ocasión coincide con los festejos por el Día de las Madres.

La edición 391 del Sorteo Magno se realiza este domingo a las 20:00 horas y contempla un premio mayor de 78 millones de pesos , distribuidos en tres series, por lo que miles de participantes estarán atentos a los resultados oficiales para conocer a los números ganadores de la noche.

A lo largo de los años, el Sorteo Magno se ha consolidado como uno de los sorteos especiales más importantes de la Lotería Nacional debido a la magnitud de sus premios y a la tradición que representa para millones de mexicanos. Cada edición reúne a personas que adquieren sus tradicionales “cachitos” con la esperanza de cambiar su vida gracias a un golpe de suerte.

Además del premio principal, este sorteo también contempla premios secundarios y reintegros, lo que incrementa las oportunidades de ganar para los participantes. La dinámica mantiene el tradicional sistema de bombos utilizado históricamente por la institución para seleccionar los números y series afortunadas.

Premio mayor de 78 millones de pesos

El premio mayor de esta edición asciende a 78 millones de pesos , una cifra que será repartida entre las tres series participantes y que convierte al Sorteo Magno 391 en uno de los eventos más atractivos del calendario de sorteos de la Lotería Nacional durante este 2026.

Las autoridades de la institución recomiendan a los jugadores conservar sus boletos en buen estado y verificar cuidadosamente los resultados una vez finalizado el sorteo. También recordaron que los premios cuentan con un periodo determinado para ser reclamados por los ganadores.

Los resultados oficiales del Sorteo Magno 391 podrán consultarse tras la conclusión del evento de este domingo 10 de mayo de 2026, cuando la Lotería Nacional publique los números y series ganadoras que se repartirán la millonaria bolsa de premios.

Resultados del Sorteo Magno 391

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SV