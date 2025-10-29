Miércoles, 29 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Senado aprueba Paquete fiscal 2026 sin cambios

Las modificaciones a la Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios pasaron el Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Por: SUN .

Hoy, los senadores discutirán Ley de Ingresos de la Federación. SUN/D. Simón

Hoy, los senadores discutirán Ley de Ingresos de la Federación. SUN/D. Simón

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular sin ningún cambio la miscelánea fiscal que forma parte del paquete económico 2026.

Incluye los cambios a la Ley Federal de Derechos (LFD), el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Pasa al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Al finalizar la sesión se aceptaron para primera lectura dos dictámenes, uno de ellos de las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, Primera con el proyecto de decreto de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2026.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, citó para el miércoles para sesionar en la cual se discutirá la LIF.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones