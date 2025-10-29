Senado aprueba Paquete fiscal 2026 sin cambios

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular sin ningún cambio la miscelánea fiscal que forma parte del paquete económico 2026.

Incluye los cambios a la Ley Federal de Derechos (LFD), el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Pasa al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Al finalizar la sesión se aceptaron para primera lectura dos dictámenes, uno de ellos de las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, Primera con el proyecto de decreto de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2026.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, citó para el miércoles para sesionar en la cual se discutirá la LIF.