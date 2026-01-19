Lunes, 19 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Seis feminicidios en los primeros 19 días de enero encienden alerta en Morelos

De acuerdo con casos documentados por las organizaciones civiles como la CIDH y Divulgadoras, 2025 cerró con más de 100 asesinatos de mujeres

Por: SUN .

Morelos mantiene Alerta de Violencia de Género (AVG) desde el 2015. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La colectiva Divulgadoras documentó seis casos de feminicidio en los diferentes los municipios de Cuautla, Yautepec, Emiliano Zapata, Cuernavaca, Jonacatepec y Xochitepec, este último catalogado como Pueblo Mágico, en el Estado de Morelos. 

La nueva presidenta del colectivo, Lorena Mejía, denunció que es alarmante la violencia contra las mujeres y pidió a las instituciones atender esta problemática porque hay carpetas de investigación sin movimientos desde hace años.

Solicitó que tanto el Gobierno estatal como los municipios refuercen las medidas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Agregó que la colectiva mantendrá reuniones con la Fiscalía General del Estado y acompañamiento a los familiares de víctimas.

En estos primeros 19 días del año van seis crímenes violentos de mujeres y de acuerdo con casos documentados por las organizaciones civiles como la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) y Divulgadoras, 2025 cerró con más de 100 asesinatos de mujeres.

Morelos mantiene Alerta de Violencia de Género (AVG) desde el 2015 en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec, Yautepec, y en 2023 se amplió la alerta para los municipios de Huitzilac, Tepoztlán y Tlalnepantla.

En su última visita a Morelos, el gabinete de Seguridad federal informó que en Morelos había decrecido un 15.2% el delito de feminicidio en el 2025.

