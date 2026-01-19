El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo oficial del Gobierno de México, informó que este lunes 19 de enero de 2026 persisten condiciones invernales relevantes en gran parte del país, asociadas a la masa de aire polar del frente frío número 29. Dicho sistema provoca ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en regiones de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Valle de México , además de un evento de viento del norte intenso en el sur del territorio nacional.

Durante las próximas 24 horas, aunque el frente 29 dejará de afectar directamente al país al desplazarse hacia el mar Caribe, su masa de aire polar continuará influyendo sobre el golfo de México. Esto generará rachas de viento de hasta 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como rachas moderadas en las costas del sureste. En paralelo, se mantendrá el descenso térmico con heladas en zonas serranas y condiciones de niebla durante las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, un canal de baja presión en el sureste, junto con el ingreso de humedad del golfo de México y del océano Pacífico, favorecerá lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como chubascos en amplias zonas del norte, occidente, centro y sur del país. Estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ocasionar incrementos en ríos y arroyos, además de encharcamientos o deslaves en áreas vulnerables.

Para el periodo de 48 horas, del martes 20 al miércoles 21 de enero, se prevé que una vaguada en niveles altos y la corriente en chorro subtropical generen lluvias y chubascos en el noroeste, norte y occidente de México, mientras que la humedad proveniente de los principales cuerpos de agua seguirá alimentando precipitaciones en el centro, oriente, sur y sureste. El ambiente frío a muy frío continuará durante la mañana y la noche, con heladas en zonas montañosas y niebla persistente en el altiplano central.

En el pronóstico extendido de 72 a 96 horas, del miércoles 21 al viernes 23 de enero, se espera la interacción de nuevos sistemas frontales con vaguadas en altura y corrientes en chorro, lo que propiciará rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en el norte, noreste, noroeste y centro del país. Destaca la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán, particularmente en Quintana Roo, así como un reforzamiento del viento en diversas regiones.

Hacia el viernes, un frente frío podría estacionarse en el noreste, mientras otro avanzará sobre el noroeste del país , generando condiciones adversas como vientos intensos, lluvias fuertes y la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, con posible extensión a Coahuila. El SMN advierte que estas condiciones podrían afectar la movilidad y la infraestructura, por lo que recomienda a la población mantenerse informada y atender las indicaciones de protección civil.

SV