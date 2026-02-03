Autos en CDMX y Edomex que deben realizar la verificación vehicular en febrero

Ya inició la verificación vehicular 2026 en la Ciudad y el Estado de México , y como es usual, esta se llevará a cabo cada dos meses, es decir, de forma bimestral.

En este primer periodo, los conductores y automovilistas deben comprobar que sus autos estén en orden en cuanto a los estándares ambientales. Esto se logra acudiendo a los “VerifiCentros” para permitir que los vehículos circulen de manera legal, al mismo tiempo que ayuda a mejorar la calidad del aire de la región.

Este requisito es obligatorio para circular libremente por la vía pública, por lo que se recomienda cumplirlo en tiempo y forma para evitar multas por verificación extemporánea.

A continuación te revelamos cuáles autos deberán hacer la verificación durante el mes de febrero.

Estos son los autos que deben verificar en la CDMX

De acuerdo con el calendario oficial difundido por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), durante el mes de febrero del 2026 los coches que tienen que verificarse son aquellos con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6, así como los que tengan engomado rosa y terminación de 7 u 8.

Estos son los autos que deben verificar en el Edomex

Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex también dio a conocer las fechas de verificación vehicular durante ese mes de febrero.

Al igual que el CDMX, los vehículos con engomado amarillo y terminación 5 o 6 en la placa, tienen como fecha límite el 28 de febrero. Asimismo, los autos con engomado rosa y terminación 7 u 8 tienen todo febrero y marzo para realizar la verificación, con el 31 de marzo como fecha límite.

Estos son los vehículos que no tendrán que verificarse en 2026

Durante el primer semestre del 2026, los vehículos candidatos al holograma que dice “Exento” son:

Autos eléctricos

Autos híbridos

Autos antiguos

Unidades de traslado

Motocicletas

Maquinaria indistrial

Tractores agrícolas

