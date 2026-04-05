Gobierno federal no podrá contener precios de la gasolina en un mes más, advierte especialista

El Gobierno federal no podrá contener el alza en los precios de la gasolina en México si la guerra en Medio Oriente se extiende por un mes más, alertó el académico de la Universidad Panamericana, Israel Macías. Con los subsidios y estímulos fiscales que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha implementado en el costo de diésel, Magna y Premium, se ha “destruido la planeación fiscal que tenía hecha el gobierno para este año”, advirtió.

“Si esto dura (el conflicto en Medio Oriente) dos o tres semanas más, pudieran ver la manera de ir haciendo ajustes. Pero si esto se extiende más de un mes, va a complicar seriamente las cuentas del Gobierno federal. Estamos hablando de ingresos fiscales por recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que estaban proyectados en el presupuesto, es decir, es dinero con el que ya estaban contando que iban a tener y que ya han comprometido en el gasto”, comentó.

Señaló que el Gobierno federal deberá hacer ajustes en el gasto público para cubrir sus obligaciones, con lo que podría haber recortes en los presupuestos de las secretarías o de los estados. La reducción podría verse en la inversión pública, anotó. “La Secretaría de Hacienda debe estar trabajando en un escenario realmente complicado en el que terminan haciendo recortes severos a los proyectos de gasto de este año”.

El especialista recordó que el acuerdo con gasolineros para topar el precio de la gasolina Magna y el diésel en 24 y 28.5 pesos, respectivamente, es un pacto voluntario. Si el alza en los costos y la guerra se prolongan, los empresarios podrían optar por salirse del acuerdo, “pues nadie va a estar operando para perder dinero. Es algo que cada vez es menos posible de sostener”.

Para mantener el precio, añadió, la administración federal tendrá que hacer recortes en el gasto o contratar más deuda. “Es muy difícil tener otra opción más que de plano meterle tijera al presupuesto, que de por sí está en una condición lamentable, y quitarles dinero a los estados. Como sea esto va a doler porque creo yo que la opción de la deuda es la menos recomendable, pero es la que aparentemente menos dolor va a causar en el corto plazo”.

“Eso significa meterle más presión a un crecimiento de la deuda, que de por sí ya está en una condición crítica y que desde mi punto de vista no tendría que hacerse. Pero políticamente es más barato meter más deuda ahorita que empezar a pasarle la factura a los estados, municipios y secretarías”, subrayó.

MF