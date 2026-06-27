Se registra explosión de una pipa en Texcoco en la carretera México-Zacatepec

La mañana de este sábado 27 de junio de 2026, un aparatoso accidente paralizó la circulación y encendió las alarmas en el Estado de México. Una pipa cargada con miles de litros de gas LP volcó y posteriormente explotó sobre la carretera México-Zacatepec, a la altura de la comunidad de Santa Inés, justo en los límites territoriales de los municipios de Texcoco y Tepetlaoxtoc.

El incidente, que ocurrió en un tramo carretero conocido por sus curvas y pendientes pronunciadas, desató una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Ante la gravedad de la situación, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México emitió un aviso urgente a la población para evitar la zona. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Texcoco y Tepetlaoxtoc, junto con la Policía Municipal y la Guardia Nacional, desplegaron un operativo conjunto para contener el fuego y evitar que las llamas alcanzaran una gasolinera cercana.

⚠️ Aviso a la población



Personal de esta coordinación, junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, atiende un incidente que involucra una pipa de gas en la carretera México–Zacatepec, a la altura de Santa Inés, en los límites de Texcoco y Tepetlaoxtoc. pic.twitter.com/O2DCvlLR2t— Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) June 27, 2026

Caos vial y rutas alternas tras explosión de pipa de gas en carretera México-Zacatepec

Como consecuencia directa de la explosión y las labores de rescate, se dio el cierre total de la vialidad en ambos sentidos. Esta ruta, que es una arteria vital para el tránsito de vehículos de carga y particulares que viajan desde la Ciudad de México hacia Veracruz y Tlaxcala, quedó completamente inhabilitada.

Te puede interesar: FGE de Morelos investiga presunta agresión del exdirector de Pemex a su esposa

Las autoridades de tránsito han instado a los automovilistas a utilizar vías alternas y a mantenerse informados a través de los canales oficiales. Se espera que el cierre se prolongue durante varias horas, ya que, una vez sofocado el incendio, deberán realizar el levantamiento de los cuerpos y los peritajes correspondientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con exactitud las causas mecánicas o humanas que originaron la pérdida de control de la unidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS