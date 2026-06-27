Se registra explosión de una pipa en Texcoco en la carretera México-Zacatepec

La mañana de este sábado 27 de junio de 2026, un aparatoso accidente paralizó la circulación y encendió las alarmas en el Estado de México. Una pipa cargada con miles de litros de gas LP volcó y posteriormente explotó sobre la carretera México-Zacatepec, a la altura de la comunidad de Santa Inés, justo en los límites territoriales de los municipios de Texcoco y Tepetlaoxtoc.El incidente, que ocurrió en un tramo carretero conocido por sus curvas y pendientes pronunciadas, desató una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.Ante la gravedad de la situación, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México emitió un aviso urgente a la población para evitar la zona. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Texcoco y Tepetlaoxtoc, junto con la Policía Municipal y la Guardia Nacional, desplegaron un operativo conjunto para contener el fuego y evitar que las llamas alcanzaran una gasolinera cercana.Como consecuencia directa de la explosión y las labores de rescate, se dio el cierre total de la vialidad en ambos sentidos. Esta ruta, que es una arteria vital para el tránsito de vehículos de carga y particulares que viajan desde la Ciudad de México hacia Veracruz y Tlaxcala, quedó completamente inhabilitada.Las autoridades de tránsito han instado a los automovilistas a utilizar vías alternas y a mantenerse informados a través de los canales oficiales. Se espera que el cierre se prolongue durante varias horas, ya que, una vez sofocado el incendio, deberán realizar el levantamiento de los cuerpos y los peritajes correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con exactitud las causas mecánicas o humanas que originaron la pérdida de control de la unidad.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AS