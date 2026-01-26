La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que no utilizará las camionetas recientemente adquiridas, tras la polémica generada por su costo y el contraste con los llamados a la austeridad.

En un mensaje publicado en redes, el Alto Tribunal informó que los nueve ministros que lo integran decidieron renunciar a los vehículos y solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para la devolución de los mismos.

“O en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”, indicaron.

Finalmente, los integrantes de la Corte reiteraron su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, y anunciaron una conferencia de prensa el día de hoy para dar más detalles.

El anuncio del Supremo ocurre tras la polémica generada por la compra de camionetas de la marca Jeep para los nuevos integrantes del máximo tribunal elegidos por el voto popular en junio de 2025, cada una valuada en 1.7 millones de pesos, sin considerar medidas de protección como blindaje.

Ante señalamientos por ser una medida contradictoria al discurso de austeridad de la Corte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, justificó el viernes pasado que la adquisición de camionetas “de seguridad” significó un ahorro superior a mil millones de pesos.

Aseguró que la inversión realizada y sustentada en criterios técnicos, de seguridad, financieros y operativos, equivale a 68.8% del costo de un año de arrendamiento, e implica un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos en el periodo de 2026 a 2028.

La mandataria mexicana aseguró que la adquisición tuvo que ver con el cambio de un contrato de renta por la compra de unidades, lo que generó el “ahorro”.

La institución argumentó que, a diferencia del extinto Consejo de la Judicatura Federal y del entonces Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la anterior Suprema Corte, se optó por un esquema de compra y no de arrendamiento, ya que la renta de las unidades les habría implicado un gasto de 336.2 millones de pesos por año, con contratos de al menos tres años de vigencia.

Además, aseguró que la compra les genera ahorros adicionales, pues de los 571 vehículos, 124 son híbridos o eléctricos, lo que, según el órgano encabezado por el magistrado Néstor Vargas Solano, permitirá reducir aproximadamente en 30% el gasto en combustible, además de disminuir el impacto ambiental.

Por su parte, la Corte argumentó entonces que la decisión se sustentó en opiniones técnicas de autoridades federales, que concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad y sostuvo que la compra respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a “consideraciones discrecionales”.

El Supremo también afirmó que la renovación se realizó con apego a una normativa interna vigente emitida en 2019, que establece la sustitución periódica de este tipo de vehículos (cada cuatro años o antes si las condiciones no son seguras) y que el proceso se efectuó en paralelo a la reducción general del parque vehicular, para no generar un gasto adicional.

Cronología de los hechos

1. Antecedente institucional: La SCJN y el Poder Judicial de la Federación cuentan con un Acuerdo General de Administración de 2019, que establece que la flotilla vehicular asignada a servidores públicos debe renovarse cada cuatro años o antes si ya no garantiza seguridad.

2. Nueva administración de ministros: Un nuevo pleno de la Suprema Corte asume funciones, tras la elección judicial del 1 de junio de 2025.

3. La Corte anuncia compra de nuevas camionetas: La Suprema Corte informa oficialmente que ha adquirido nueve camionetas tipo Jeep Cherokee, una por cada ministro, argumentando que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios de seguridad.

4. Medios difunden la compra y surge la polémica: La compra se hace pública en distintos medios y se destaca que la decisión generó críticas en redes y en el debate público, debido a su coincidencia con discursos de austeridad en el sector público. Se menciona que el costo por unidad podría oscilar entre 1.5 y 3 millones de pesos, dependiendo del blindaje y equipamiento.

5. La SCJN anuncia que no utilizará las camionetas: Ante el rechazo social y críticas al gasto, informan que no utilizarán las camionetas adquiridas y que se iniciará el proceso de devolución o reasignación a jueces con mayores riesgos.

