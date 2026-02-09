Enfermedades como el sarampión han resurgido en México con una fuerza no vista en casi tres décadas, fenómeno que especialistas vinculan con el abandono sistemático de la vacunación y el avance de discursos antivacunas. La doctora María Cristina Álvarez Ordóñez, jefa del departamento de Medicina Industrial en la Unidad de Patología Clínica, afirmó que las vacunas siguen siendo una herramienta fundamental para prevenir enfermedades contagiosas.

“Las vacunas han tenido uno de los mayores éxitos en la prevención de enfermedades infecciosas, al reducir la morbilidad y la mortalidad de la población en general”, señaló. El aumento de casos coincide con la disminución en la cobertura: un informe de la Organización Mundial de la Salud y Unicef indica que en 2024, 341 mil niñas y niños en México no recibieron ninguna vacuna.

Durante el sexenio anterior, la cancelación de las Semanas Nacionales de Vacunación y la fragmentación de los esquemas debilitaron la protección colectiva. A ello se suma el fortalecimiento del movimiento antivacunas tras la pandemia de COVID-19.

Álvarez Ordóñez aclaró que las vacunas no generan enfermedades y destacó que su elaboración pasa por rigurosos procesos de evaluación para garantizar seguridad y eficacia. Añadió que no vacunarse incrementa el riesgo de complicaciones graves, mientras que la inmunización reduce incapacidades y la duración de los padecimientos.

En México, hay vacunas que son consideradas como prioritarias para la población adulta y en edad laboral, entre ellas, para hacer frente a enfermedades respiratorias como la influenza, COVID-19, neumococo, Sincicial Respiratorio. Otras vacunas son para la fiebre amarilla o la fiebre tifoidea, las cuales se utilizan para viajeros principales.

Ante el brote de sarampión que se registra en Jalisco y en el País, la doctora María Cristina Álvarez Ordóñez, jefa del departamento de Medicina Industrial en la Unidad de Patología Clínica, hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse y reforzar las medidas de prevención contra esta enfermedad.

La especialista señaló que la recomendación general es que la población debe recibir un refuerzo adicional contra el sarampión, sin importar si se trata de menores de edad o personas adultas. Explicó que esta medida es necesaria incluso para quienes no cuentan con un esquema de vacunación completo, ya sea porque no recibieron todas las dosis correspondientes durante alguna etapa de su vida.

Álvarez Ordóñez subrayó que la vacunación es una herramienta fundamental para prevenir la propagación del sarampión y reducir el riesgo de complicaciones, especialmente en un contexto de brote activo. Insistió en que reforzar la inmunización contribuye a proteger tanto a las personas vacunadas como a la población en general.

Asimismo, destacó la importancia de que el personal de salud cuente con la dosis correspondiente contra el sarampión, debido a que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes y tiene mayor exposición al virus. Señaló que garantizar la vacunación en este sector es clave para mantener la seguridad en los servicios médicos.

Prevén avances contra nuevas enfermedades

Las vacunas continúan en constante actualización y desarrollo, a más de 100 años de que comenzaron a aplicarse de manera sistemática, con el objetivo de prevenir enfermedades y fortalecer la salud pública. En este contexto, especialistas destacan que la investigación científica mantiene un ritmo sostenido para ampliar la protección contra padecimientos que, durante años, no contaron con una herramienta preventiva.

La doctora Cristina Álvarez señaló que actualmente se desarrollan diversas investigaciones orientadas a la creación de nuevas vacunas. Explicó que algunos de estos proyectos se encuentran en etapas avanzadas, lo que abre la posibilidad de contar pronto con nuevos esquemas de prevención para enfermedades específicas.

“Ahorita están muy avanzadas las vacunas entéricas para proteger el tracto gastrointestinal, va muy avanzada y es probable que este año ya se apruebe la vacuna para el cólera. Otra de las vacunas que va muy avanzada en la investigación es la del Hib”, detalló la especialista, al referirse a los progresos científicos más recientes en este campo.

Álvarez subrayó que el desarrollo de estas vacunas representa un paso importante para ampliar la cobertura de prevención y reducir riesgos a la salud en distintos grupos de la población. Además, reiteró la relevancia histórica y actual de la vacunación como una de las principales herramientas de la medicina preventiva.

Finalmente, la doctora emitió un mensaje enfático al señalar que las vacunas “salvan a millones de personas anualmente tanto a niños como adultos”, y destacó su impacto en la protección de la salud a lo largo de la vida.

Una alternativa confiable

La Unidad de Patología Clínica (UPC) ofrece actualmente inmunológicos contra vacunas como influenza, COVID-19, sarampión y neumococo, además de enfermedades como hepatitos, meningcoco, paroditis, rubeóla, tétanos, tosferina y varicela, así como la vacuna contra el virus de papiloma humano y contra el virus sincitual respiratorio.

