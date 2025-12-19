Para hoy viernes 19 de diciembre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional el sistema frontal número 22 se extenderá sobre el norte del golfo de México y noreste del país , en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera extendida desde el noreste hasta el occidente de México y con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México y el sureste del territorio nacional ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (norte y este), Tabasco (sur y este) y Campeche (centro y suroeste).

Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias con chubascos en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país.

A su vez, se prevé viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Por otro lado, continuará el ambiente muy frío a frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas.

Además, se espera la formación de bancos de niebla en Baja California (municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada), así como en zonas costeras del occidente de la península de Baja California.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 19 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

