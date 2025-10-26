Salinas Pliego celebra su cumpleaños 70 y lanza mensaje a Sheinbaum

Entre gritos de "¡Presidente, presidente!", Las mañanitas y mucha cumbia, es como el empresario Ricardo Salinas Pliego celebró sus 70 años de vida, con una fiesta multitudinaria, en la cual abrió espacio para hacer crítica política y mandarle un mensaje a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Yo le quiero decir el día de hoy a la Presidenta Claudia Sheinbaum, le quiero decir mirándola de frente, que en Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio, que queremos terminar esta pesadilla para poder seguir creando valor para 20 millones de clientes en Banco Azteca, 10 millones de clientes en Elektra y cinco millones de clientes en Total Play y para garantizar la estabilidad económica de más de 200 mil familias del grupo, ya queremos terminar con esto y queremos pagar", dijo Ricardo Salinas.

El presidente del Grupo Salinas explicó que tiene 19 años luchando contra el gobierno por unos impuestos que no tiene por qué pagar, ya que no tienen razón de ser y además buscan que los pague doble.

"Han querido vender la idea de que yo no pago impuestos, cosa más falsa, yo pago muchísimo de impuestos y nuestras empresas mucho más, 285 mil millones de pesos en los últimos cinco años".

Es por eso que el día de hoy ha hecho público dos documentos, uno escrito dirigido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) donde está solicitando que le informen cuánto tiene que pagar, para en menos de 10 días liquidar este adeudo; y además una carta enviada a la Presidenta de la República hace un año, donde le hace de su conocimiento su intención de cumplir con el convenio de pago.

"Nosotros tenemos muchas cosas que hacer, yo quiero pensar que el gobierno también tiene cosas que hacer más importantes, que andar persiguiendo a un empresario, que está trabajando todos los días para sacar adelante a sus clientes y a sus empleados. Para el gobierno lo que nos van a cobrar representa dos días de gasto, es decir, 50 mil millones, para nosotros es muchísimo dinero, pero aun así estoy dispuesto a hacer este esfuerzo, para darle la vuelta a la página y poder dedicarnos a otra cosa".

Salinas Pliego mandó un cuestionamiento a la Presidenta, en el cual le pregunta si su intención es que pague o destruir al Grupo Salinas, señalando que es bien sabido que su visión de nación no es la misma de él.

"¿Por qué me ataca su gobierno? Pues para distraernos de todo lo que están haciendo mal y mal manejado en México, eso es lo que está pasando. ¿Cuál es el problema principal? Los criminales están desbocados e impunes y nosotros indefensos. Proyectos faraónicos inservibles, en vez de tapar los baches que hay millones de ellos por las calles, en lugar de arreglar el drenaje para evitar inundaciones y enfermedades, increíbles acusaciones de corrupción, que no se investigan, ni se castigan, de eso es lo que nos quieren distraer".

