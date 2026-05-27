Ruben Rocha Moya no tiene ficha roja; ¿qué es y quién debe emitirla?

En días pasados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado por las autoridades estadounidenses por presunta relación e involucramiento con el Cártel de Sinaloa, contaba con una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Sin embargo, este miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que no se tiene una confirmación oficial de que el funcionario cuente con esta u otras señalaciones adicionales a la orden emitida por un tribunal en Nueva York.

“Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra”, detalló la Secretaría en un mensaje a través de sus redes sociales.

Al ser cuestionado por los medios, Harfuch confirmó que hasta el momento la Fiscalía General de la República no ha recibido formalmente alguna notificación contra Rocha. Además, corroboró que, aunque la ficha roja aplica “en todos lados”, esta no implica automáticamente la detención de una persona, ya que el país al que se solicita debe revisar primero el caso para asegurarse de que cumpla con las normas legales correspondientes.

¿Qué es una ficha roja de la Interpol?

La notificación roja, como también suele referirse, es una solicitud internacional dirigida a las autoridades policiales de los 196 países que forman parte de esta red, creada con el objetivo de localizar y aprehender provisionalmente a individuos buscados.

Más que una orden directa para arrestar a una persona, la ficha roja busca ser una medida que facilite la detención del sujeto mientras se tramita el proceso de extradición u otras acciones legales.

Por ello, esta orden no equivale a una captura internacional automática; simplemente es una medida que el país solicitante emite, pero cuya ejecución depende de que la nación receptora decida proceder conforme a su legislación interna.

¿Qué personas pueden recibir una ficha roja?

Esta notificación contiene los datos del buscado como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, rasgos físicos, fotografías, además de información relacionada con el delito del que se le acusa.

Los crímenes por los que una persona podría recibir una ficha roja suelen ser delitos de alto impacto como terrorismo, delincuencia organizada, ciberdelincuencia, delitos financieros, corrupción y otros similares.

¿Quién puede emitir una notificación roja?

La emisión de una ficha roja contempla distintas etapas antes de ser difundida internacionalmente.

Primero, un país miembro, mediante su Oficina Central Nacional (OCN), presenta la solicitud formal para que se publique la notificación. Posteriormente, la Secretaría General de Interpol revisa el caso con el fin de confirmar que cumple con las normas legales y estatutarias establecidas por el organismo.

Una vez concluido el análisis, Interpol determina si la petición procede o no. En caso de ser aprobada, la ficha roja es publicada y compartida con todos los países integrantes de la organización; sin embargo, si no cumple con los requisitos correspondientes, la solicitud es rechazada.

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Este mecanismo busca garantizar que las notificaciones internacionales respeten los lineamientos legales y no sean utilizadas con fines políticos, militares o discriminatorios.

La Organización Internacional de Policía Criminal únicamente funge como un canal de coordinación entre las naciones implicadas y no actúa por iniciativa propia. Cada país mantiene la facultad de decidir cómo proceder ante una notificación roja conforme a sus leyes y procesos judiciales internos.

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