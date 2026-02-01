RFC: Así te debes inscribir para no pagar impuestos si no tienes ingresos, según la Prodecon

Las personas que actualmente no realizan ninguna actividad económica también deben estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Sin embargo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) aclaró que existe una modalidad específica que permite cumplir con este requisito sin generar obligaciones fiscales.

De acuerdo con la Prodecon, quienes no perciben ingresos deben registrarse bajo el régimen de “Inscripción de personas físicas sin actividad económica”. Este trámite no implica el pago de impuestos, no obliga a presentar declaraciones periódicas y tampoco genera multas o sanciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La dependencia explicó que esta opción está dirigida a personas que, por el momento, no trabajan, no prestan servicios ni obtienen ingresos de ningún tipo, pero que requieren contar con su RFC para realizar otros trámites administrativos o personales.

Asimismo, la Prodecon puso a disposición de la ciudadanía sus servicios de orientación gratuita para resolver dudas relacionadas con el RFC y las obligaciones fiscales. Las personas interesadas pueden consultar el directorio de oficinas o agendar una cita a través de los canales oficiales del organismo.

¿Cómo incribirse?

Descubre cómo agendar una cita en Prodecon con estos sencillos pasos. Entra a www.citas.prodecon.gob.mx/ e iniciar sesión.

PRODECON

Paso a paso para agendar una cita en Prodecon

Si no estás registrado:

Da clic en Regístrate aquí llenando los campos de correo eletrónico, RFC sin homoclave y crear una contraseña que sea de mínimo ocho caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y un caracter especial.

Escribe tu nombre completo o razón social y tu teléfono móvil.

Lee y confirma el aviso de privacidad.

Verifica que no eres un robot y envíalo.

Ingresa al correo electrónico que señalaste y confirma tu cuenta. Sólo tienes 72 horas, de lo contrario será desactivada y deberás volver a registrarte.

Ahora podrás agendar tu cita. Inicia sesión con tu correo electrónico, RFC y contraseña y da clic en Programar Cita.

Asimismo, deberás confirmar el Aviso Importante sobre Multas.

Selecciona tu oficina, verifica su ubicación y confirma.

Elige el día, el tipo de servicio y el horario.

Envíalo y confírmalo. Y listo, has registrado tu cita.

Una vez confirmada tu cita, descarga tu acuse y da clic para consulta la documentación que deberás traer de acuerdo a tu trámite.

Al llegar a la oficina, escanea el código QR de tu cit en el Kisoko. Se recomienda llegar con 10 minutos de anticipación y con tu acuse en el celular o impreso.

