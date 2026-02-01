RFC: Así te debes inscribir para no pagar impuestos si no tienes ingresos, según la Prodecon

Las personas que actualmente no realizan ninguna actividad económica también deben estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Sin embargo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) aclaró que existe una modalidad específica que permite cumplir con este requisito sin generar obligaciones fiscales.De acuerdo con la Prodecon, quienes no perciben ingresos deben registrarse bajo el régimen de “Inscripción de personas físicas sin actividad económica”. Este trámite no implica el pago de impuestos, no obliga a presentar declaraciones periódicas y tampoco genera multas o sanciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La dependencia explicó que esta opción está dirigida a personas que, por el momento, no trabajan, no prestan servicios ni obtienen ingresos de ningún tipo, pero que requieren contar con su RFC para realizar otros trámites administrativos o personales.Asimismo, la Prodecon puso a disposición de la ciudadanía sus servicios de orientación gratuita para resolver dudas relacionadas con el RFC y las obligaciones fiscales. Las personas interesadas pueden consultar el directorio de oficinas o agendar una cita a través de los canales oficiales del organismo. Descubre cómo agendar una cita en Prodecon con estos sencillos pasos. Entra a www.citas.prodecon.gob.mx/ e iniciar sesión. Si no estás registrado: Una vez confirmada tu cita, descarga tu acuse y da clic para consulta la documentación que deberás traer de acuerdo a tu trámite. Al llegar a la oficina, escanea el código QR de tu cit en el Kisoko. Se recomienda llegar con 10 minutos de anticipación y con tu acuse en el celular o impreso. EE