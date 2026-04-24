Tras decapitar a una mujer que supuestamente era su pareja sentimental, un hombre se atrincheró en un restaurante ubicado en calles de la colonia Rodríguez, en Reynosa, Tamaulipas, informaron autoridades locales este viernes 24 de abril del 2026.

Testigos de estos hechos aseguran que la mujer trabajaba como mesera en este negocio y el hombre que la asesinó era el cocinero del lugar.

Sobre los hechos, la agencia El Universal confirmó que fueron los empleados del lugar ubicado en la calle Herón Ramírez y Toluca quienes avisaron a las autoridades de un episodio de violencia que ocurría en el restaurante La Gallina Dorada.

De acuerdo con elementos de la Fiscalía del Centro Integral de Justicia (Cejum) que acudieron a atender el servicio, la mujer fue decapitada y su cabeza fue encontrada en la barra del establecimiento; por otro lado el sospechoso, identificado como Cándido "N", aún se encontraba en el restaurante y con una conducta agresiva.

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Debido a que Cándido "N" intentó agredir a los agentes con un arma blanca y un presunto bat de béisbol, los policías debieron dispararle en las piernas para neutralizarlo y lograr su detención.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al hombre al Hospital General a fin de que recibiera atención médica; hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado de salud.

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La víctima fue identificada como Lorena "N", de 30 años, mesera del negocio, mientras que agentes ministeriales realizaron el levantamiento de evidencias para obtener testimonios y grabaciones de las cámaras de seguridad que servirán para integrar la carpeta correspondiente.

El cuerpo de la mujer fue llevado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

JM