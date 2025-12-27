Reportan una buena baja en el consumo de drogas en jóvenes

La Secretaría de Salud (Ssa) presentó este pasado martes la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), que reflejó un aumento en el consumo de estupefacientes en personas adultas y una baja en adolescentes, un aumento en el vapeo y una disminución en alcohol en menores de edad.

Sobre el consumo de drogas ilegales, David Kershenobich, titular de la Ssa, expuso que el uso experimental en adultos aumentó de 10.6% en 2016 a 14.6% en 2025, pero de forma importante disminuyó en adolescentes de 6.2% a 4.1% en este mismo periodo.

“La buena noticia es que cuando se compara lo que sucedió en adolescentes, vemos el impacto que han tenido las políticas públicas”, aseguró, y comentó que el tramadol ya es con receta.

“El cannabis, que fue el que más aumentó, lo hizo de 9.3% en 2016 a 13.3% en 2025. Es decir, es una de las drogas que su uso está mucho en discusión, si debe de permitirse o no, o considerarlo como una droga”, destacó Kershenobich. En adolescentes disminuyó de 5.3% a 3.7 por ciento.

“Es fundamentalmente por el fumar, lo que se está midiendo”, precisó sobre el cannabis.

La mortandad del fentanilo

“La prevalencia de fentanilo, que también se investigó, fue muy baja, 0.2% alguna vez y 0.1% en el último año”, resaltó el funcionario.

Por su parte, la Mandataria, Claudia Sheinbaum, resaltó que el consumo no médico de fentanilo disminuyó de 0.2% a 0.1%: “Esto habla de que funciona la campaña, porque es una campaña que no solamente es el anuncio que se hace en un espectacular o los videos que salen en la televisión, en los audios en la radio, en fin, todos los spots que se han hecho, si no recuerden que esto ha ido a las escuelas”.

Sobre si el consumo de fentanilo se medía en 2016, el secretario indicó: “Había evidencia a través de casos que pudieran haber sido afectados médicamente, sobre todo en los estados fronterizos, en donde había posibilidades de intercambio en que alguien hubiera consumido el fentanilo en Estados Unidos si estuviera en México, etcétera”.

“El cannabis es la principal droga ilegal, y estamos monitoreando el consumo de opioides. Aquí es importante mencionar que, por ejemplo, ya pasamos en la legislación que el tramadol tenga que ser con receta, porque anteriormente era sin receta, pero ya está aprobado en la legislación que tiene que ser con receta, y puede ser uno de los factores responsables por el consumo de opioides”, señaló Kershenobich.

Agregó que el uso indebido de medicamentos aumentó de 1.3% en 2016 a 2.5% este año, y el consumo de opioides creció de 0.1% a 1.4%, lo que se considera bajo.

En este mismo periodo, los alucinógenos aumentaron en adultos de 0.8% a 1.5%, y los estimulantes de tipo anfetamínico pasaron de 0.9% a 1.6%. En adolescentes, los estimulantes de tipo anfetamínico disminuyeron de 0.6% a 0.5 por ciento.

Tabaco

“En tabaco y nicotina disminuyó la cantidad de consumo de tabaco fumado de 17.6% a 15.1%. En cambio, el cigarro electrónico aumentó de 1.1% a 2.6%. Se redujo el tabaco fumado, aumentó el cigarro electrónico”, reportó el titular de la Secretaría de Salud.

“En relación con la nicotina, la transición al vapeo en adolescentes la estamos atendiendo con las nuevas regulaciones que acaban de ser aprobadas y también con campañas educativas, y seguiremos insistiendo en el riesgo que tiene el cigarro electrónico”, especificó.

En la participación en apuestas, la encuesta arrojó que es una minoría: “6.9% de adolescentes tuvieron comportamientos, quizá patológicos en apuestas, comparado con 3.9% en adultos. Y aquí predominaba en hombres en 6% versus mujeres en 2.7%”.

