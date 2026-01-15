MEGAPUENTE SEP: confirman suspensión de 4 días en febrero 2026

Si ya estás pensando en cuándo será el próximo descanso largo, hay buenas noticias: a finales de enero e inicios de febrero de 2026 habrá un megapuente de cuatro días que millones de mexicanos podrán aprovechar para descansar, salir de viaje o simplemente desconectarse de la rutina.

Este megapuente irá del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero de 2026, por lo que muchas personas tendrán cuatro días seguidos sin clases o sin actividades normales.

¿Y por qué se juntan tantos días? La razón es muy sencilla. El viernes 30 de enero no habrá clases en las escuelas de educación básica porque los maestros tienen su reunión de Consejo Técnico.

Luego vienen el sábado 31 y el domingo 1, que son descanso normal de fin de semana. Y para cerrar con broche de oro, el lunes 2 de febrero será día feriado oficial en todo el país por la celebración del Día de la Constitución, que aunque es el 5 de febrero, se recorre al lunes para que haya puente.

¿Quiénes disfrutarán este descanso?

Principalmente los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, junto con maestros y personal escolar, que sí tendrán los cuatro días completos. En el caso de los trabajadores, el lunes 2 de febrero sí es descanso obligatorio, así que al menos ese día está garantizado para todos.

Este megapuente cae justo unas semanas después de las vacaciones de fin de año, así que llega como un respiro perfecto para recargar energía, planear una escapadita corta o simplemente quedarse en casa descansando.

Las clases y actividades normales se retomarán el martes 3 de febrero de 2026.

Así que ya lo sabes, si quieres organizar un viaje, una reunión familiar o simplemente dormir hasta tarde, este será uno de los primeros grandes descansos del 2026.

