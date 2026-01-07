Reforma electoral: ¿por qué es clave este 7 de enero?

La reforma electoral ya tiene una ruta definida para su aprobación. Aunque Morena y sus aliados cuentan con la mayoría necesaria en el Congreso de la Unión para sacarla adelante sin mayores contratiempos, algunos aspectos del proyecto podrían comenzar a revisarse este martes, cuando los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) presenten sus propuestas.

Durante las vacaciones de diciembre, ocho de los once integrantes del Consejo General enviaron sus planteamientos. Con base en esos documentos, se prevé integrar una propuesta única que será presentada a la Comisión Presidencial el próximo 12 de enero.

Además, el mes pasado se filtró un borrador elaborado por la presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei, con el que los demás consejeros no estuvieron de acuerdo, lo que evidenció diferencias internas sobre el contenido de la reforma.

Entre los puntos centrales del proyecto se plantea la eliminación de los legisladores de representación proporcional, conocidos como plurinominales, así como la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Ambas medidas han sido rechazadas por los consejeros del INE, quienes advierten riesgos para la representación política y la organización de los comicios.

De acuerdo con el grupo parlamentario de Morena, la hoja de ruta contempla que entre marzo y abril se aprueben reformas a leyes secundarias para alinearlas con la reforma electoral. En caso de ser necesario, este proceso podría realizarse en un periodo extraordinario que se extendería de mayo a julio.

El 4 de abril, la Cámara de Diputados deberá ratificar o nombrar a nuevos consejeros, “si acaso sigue el Consejo General del INE”, según se establece en el documento interno. A partir de junio comenzarían los cambios institucionales derivados de la reforma, lo que incluiría el nombramiento de funcionarios y la adecuación de estructuras y procedimientos.

En julio iniciaría el diseño del nuevo marco normativo y reglamentario del INE o del eventual Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), en caso de aprobarse la creación de este nuevo órgano, así como la expedición de reglamentos y lineamientos.

Para septiembre, cuando arranque el proceso electoral de 2027, la Cámara de Diputados deberá ajustar el Presupuesto de Egresos del año siguiente para adecuarlo a la reforma constitucional y a las nuevas estructuras del sistema electoral.

Finalmente, a lo largo de 2027, la Cámara de Diputados realizará de manera gradual el nombramiento de los nuevos consejeros del órgano electoral que sustituya al actual INE.

Con información de SUN