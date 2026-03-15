Reforma electoral: Partido Verde y PT respaldan Plan B de Sheinbaum

Las bancadas del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo (PT) manifestaron su respaldo al llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al coincidir con la propuesta de reducir costos en las estructuras de Gobierno y reorientar recursos hacia programas sociales .

El apoyo fue expresado por senadores del Verde tras una reunión celebrada en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. En un comunicado, la bancada coordinada por Manuel Velasco Coello señaló que existe coincidencia con varios de los planteamientos presentados por la Mandataria federal.

Entre los puntos respaldados destaca la intención de aplicar un manejo más racional de los recursos públicos y disminuir el gasto en órganos legislativos locales. Los legisladores del Partido Verde señalaron que apoyan la propuesta de establecer topes máximos a los sueldos y las prestaciones en los Congresos estatales, así como reducir sus presupuestos.

Y avalaron la iniciativa de disminuir el número de regidores en los Cabildos, con el objetivo de generar ahorros y ajustar la integración de los Ayuntamientos conforme al tamaño de la población de cada municipio.

El Verde también expresó su disposición para analizar las modificaciones al mecanismo de revocación de mandato, al considerar que se trata de una herramienta de participación ciudadana que puede fortalecerse mediante ajustes legales.

Por su parte, desde la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado a los partidos aliados a respaldar la nueva iniciativa electoral del Ejecutivo federal. Recordó que Morena, el PT y el Verde firmaron en 2024 un compromiso para acompañar las principales reformas del proyecto político del actual Gobierno.

Monreal afirmó que Morena actuará con “coherencia y consecuencia” para respaldar las propuestas de la Presidenta y confió en que los partidos aliados mantendrán su apoyo.