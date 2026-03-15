Viral: Mujer incendia su casa en medio de pelea con su pareja (VIDEO)

Un incidente ocurrido en Torreón, en el estado de Coahuila, se volvió ampliamente comentado en redes sociales después de que una mujer presuntamente prendiera fuego a su propia casa tras una discusión con su pareja.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer, identificada como Mariana Isabel, habría provocado el incendio luego de una fuerte pelea. El hombre logró salir del inmueble antes de que las llamas se propagaran, por lo que no resultó lesionado. No obstante, el fuego consumió gran parte de la vivienda, dejando pérdidas materiales totales.

Mujer enciende su casa por discusión con su pareja X/@JLMNoticias

El hecho ocurrió durante la mañana del jueves en la colonia Los Laureles, donde la pareja sostuvo una discusión que terminó con el incendio de la casa. El caso tomó notoriedad cuando el propio hombre compartió en plataformas digitales imágenes del momento en que se originó el siniestro.

En los videos que comenzaron a circular en internet se observa a la mujer mientras prende fuego en el área de la cocina y en algunos muebles del domicilio. En una de las grabaciones también se escucha la voz del hombre cuestionando la situación:

“¿Qué te pasa Mariana? ¿Por qué lo estás quemando todo?”.

Según informaron medios locales, ambas personas lograron abandonar el inmueble antes de que el incendio se extendiera por completo, por lo que no se reportaron personas heridas. Vecinos de la zona manifestaron su preocupación ante el nivel de conflicto que, según señalaron, existía entre la pareja.

Tras el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Torreón acudieron al lugar para sofocar el fuego y controlar la emergencia. Posteriormente, personal de seguridad intervino al detectar el origen del incendio y procedió a la detención de ambas personas, quienes fueron trasladadas ante un agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

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