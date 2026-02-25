Miércoles, 25 de Febrero 2026

Metrobús extenderá horario por concierto de Shakira en el Zócalo

Se invita a los usiarios a estar pendientes de las redes sociales y a consultar en tiempo real el estado del servicio

Los horarios y modificaciones están sujetos al foro en la zona centro y a las condiciones viales. ESPECIAL

Para brindar opciones de movilidad a quienes acudan al concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 1 de marzo, el Metrobús extiende su horario de servicio en la Línea 1 y en la Línea 7 de Glorieta Violeta a Indios Verdes. 

Durante el día, el servicio se brindará con normalidad y sujeto a las condiciones viales. A partir de las 00:00, las unidades tendrán una frecuencia de paso de aproximadamente 15 minutos y la última unidad partirá de las estaciones terminales El Caminero e Indios Verdes de la Línea 1 y Glorieta Violeta de la Línea 7, a la 01:00 horas del lunes 2 de marzo. 

La tarifa será la regular de 6 pesos y puede cubrirse con las distintas formas de pago y acceso con las que cuenta el sistema: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de débito o crédito, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC. 

Habrá cierres de estaciones 

Debido a que se contemplan espectadores en el cuadro comprendido entre Belisario Domínguez, Fray Servando, Circunvalación y Eje Central, además de avenida Juárez y las inmediaciones de Plaza de la República, las condiciones viales se verán afectadas. 

En ese sentido, se prevén las siguientes modificaciones en el servicio de Metrobús: 

• Línea 3 

De las 15 horas al cierre, las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas no brindarán servicio. El servicio será de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac. 

• Línea 4 

Durante todo el día, las rutas norte y sur no brindarán servicio. El servicio será únicamente de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente. 

• Línea 7 

De las 15 horas al cierre, las estaciones Hidalgo y El Caballito no brindarán servicio. El servicio será de Campo Marte a Amajac y de Glorieta Violeta a Indios Verdes. 

Los horarios y modificaciones están sujetos al foro en la zona centro y a las condiciones viales. Metrobús invita a las personas usuarias a estar pendientes de las redes sociales y a consultar en tiempo real el estado del servicio en www.metrobus.cdmx.gob.mx 

