Metrobús extenderá horario por concierto de Shakira en el Zócalo

Para brindar opciones de movilidad a quienes acudan al concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 1 de marzo, el Metrobús extiende su horario de servicio en la Línea 1 y en la Línea 7 de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

Durante el día, el servicio se brindará con normalidad y sujeto a las condiciones viales. A partir de las 00:00, las unidades tendrán una frecuencia de paso de aproximadamente 15 minutos y la última unidad partirá de las estaciones terminales El Caminero e Indios Verdes de la Línea 1 y Glorieta Violeta de la Línea 7, a la 01:00 horas del lunes 2 de marzo.

La tarifa será la regular de 6 pesos y puede cubrirse con las distintas formas de pago y acceso con las que cuenta el sistema: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de débito o crédito, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.

Habrá cierres de estaciones

Debido a que se contemplan espectadores en el cuadro comprendido entre Belisario Domínguez, Fray Servando, Circunvalación y Eje Central, además de avenida Juárez y las inmediaciones de Plaza de la República, las condiciones viales se verán afectadas.

En ese sentido, se prevén las siguientes modificaciones en el servicio de Metrobús:

• Línea 3

De las 15 horas al cierre, las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas no brindarán servicio. El servicio será de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

• Línea 4

Durante todo el día, las rutas norte y sur no brindarán servicio. El servicio será únicamente de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente.

• Línea 7

De las 15 horas al cierre, las estaciones Hidalgo y El Caballito no brindarán servicio. El servicio será de Campo Marte a Amajac y de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

Los horarios y modificaciones están sujetos al foro en la zona centro y a las condiciones viales. Metrobús invita a las personas usuarias a estar pendientes de las redes sociales y a consultar en tiempo real el estado del servicio en www.metrobus.cdmx.gob.mx

CIUDAD DE MÉXICO

EE